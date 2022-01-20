О причинах задержания ничего не известно. Где сейчас находится Квятковский – тоже.
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Белорусская ассоциация журналистов сообщила, что против Квятковского возбуждено уголовное производство из-за комментариев в фейсбуке. О каких именно говорится – неизвестно.
Один из последних постов Квятковского / Cкриншот с фейсбука журналиста
Что известно о Квятковском
Это белорусский писатель, журналист, редактор, менеджер культурных и медиапроектов, блогер. Он работал журналистом во многих изданиях, в том числе: на Радио 101.2, в газетах "Имя" и "Наша Нива", на "Радио Свобода".
Квятковский также активно пишет блоги. С 2012 года – на "Радио Свобода". Он является членом Белорусской ассоциации журналистов, а также Союза белорусских писателей.
Одни из книг писателя – "Фрашки к бутылке", "Подарок для Адель", "Как стать белорусом".
Громкие задержания в Беларуси
- 23 мая 2021 года в Минске срочно посадили самолет компании Ryanair рейса Афины – Вильнюс. После этого задержали оппозиционера Романа Протасевича и его девушку.
- В Беларуси задержали бывшего посла, который критиковал Лукашенко. Это произошло в августе 2021 года.
- Страдают и спортсмены. В частности, в СМИ обсуждали давление на Кристину Тимановскую и задержание Александры Романовской.