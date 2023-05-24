После временной стабилизации цены на куриные яйца снова пойдут вверх: эксперты объяснили причины

У Украины нет эффективных инструментов контроля за ценами производителей продуктов питания, поэтому у них есть широкие возможности для манипулирования, а рынок и потребители из-за этого испытывают настоящий ценовой шок.

Об этом пишут журналисты, исследовавшие причины резкого подорожания яиц на Пасху.

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"Производители оправились от потерь, увеличили поголовье кур-несушек и отправили яйца на экспорт. Так на украинском рынке образовался искусственный дефицит, а потребителей на Пасху шокировали цены на уровне европейских", – сообщают СМИ

Аналитики видят объективные причины ценового ралли на яйца на 120%, которое произошло в конце 2022 года из-за экономических последствий войны, когда были разрушены птицефабрики. Однако никто не может объяснить экономические причины резкого роста цен на яйца к Пасхе-2023. Эксперты убеждены – это результат неконтролируемых манипуляций производителей.

"Эксперты отметили, что насыщение рынка предложением должно снижать цены. Уже в начале весны 2023 года, как говорят экономические аналитики, на рынке сложились все предпосылки: сезонный фактор, возобновление поголовья кур-несушек, поступление на рынок дополнительных объемов продукции мелких домохозяйств". Но вопреки классическим законам рынка производители продолжили повышать цены во время войны и экономические затруднения, чтобы заработать на традиционном ажиотажном спросе перед Пасхой. Кроме того, на рынке образовался искусственный дефицит – яйца украинского производства отправили на экспорт", – объясняют авторы ценового расследования.

Они обращают внимание на то, что рост цен начался в тот период, когда внутренний рынок был перенасыщен предложением яиц в условиях сезонного роста их производства и ограниченного экспорта. "Это заставляет задуматься над нерыночным характером ценообразования на яйца в Украине, на который еще в октябре прошлого года указал АМКУ", – акцентируют авторы.

"Есть ограничение торговых надбавок (в розничной торговле) по отдельным видам продукции. Но объективно у государства нет инструментов влияния на формирование цен производителей", – уточняет Олег Пендзын, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба, и предполагает, что возможно дальнейшее подорожание.

Такие скачки вероятны и дальше по любым продуктам, ведь до сих пор госконтроль за ценами происходит только в розничной торговле – фиксированные торговые наценки, контроль за изменением цен торговцев. Настоящая проблема – отсутствие контроля над манипуляциями производителей. "Отпускные цены производителей, как и обоснованность себестоимости, – вне поля зрения государственного надзора и регуляции. Также terra incognita для государства – это наценки дистрибьюторов и цепей часто родственных производителю посредников, которые также добавляют свою долю к цене перед появлением товаров на полках магазинов", – отмечают журналисты.

Авторы публикации говорят о том, что без внимания Антимонопольного комитета Украины, расследующего ценообразование на яйца, осталась вероятная теневая концентрация на рынке. "Небольшие локальные фабрики обеспечивают около 30% производства яиц. Но они не имеют собственной логистики, не могут наладить самостоятельный сбыт на внутреннем или внешнем рынках. Поэтому вынуждены почти всю производимую продукцию продавать по низким ценам на условиях большого опта мощным гигантам из большой триады" – говорится в расследовании журналистов, которые раскрывают информацию о том, что группа крупных производителей удерживает контроль почти над 90% яиц на рынке и может с позиции силы навязывать отпускные цены розничным торговцам.

Светлана Пашко, старший научный сотрудник Института аграрной экономики отметила, что эффективное наблюдение Антимонопольного комитета за соблюдением добросовестной конкуренции на рынке могло бы стать действенным государственным рыночным инструментом для контроля за обоснованностью изменения цен на социально значимые продукты питания.