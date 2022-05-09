После встречи G7 Япония таки согласилась на нефтяное эмбарго против России

Премьер-министр Японии заявил, что его страна введет нефтяное эмбарго против России. Похоже, такое решение Япония одобрила под давлением стран G7.

Решение было тяжелым, – Кисида

Об отказе от нефти государства-агрессора сообщил японский премьер-министр Фумио Кисида. Об этом он сказал в воскресенье, 8 мая.

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Кисида отметил, что эмбарго будет введено в рамках решения G7 противодействовать вторжению России в Украину.

Единство G7 чрезвычайно важно. На основе заявления лидеров G7 мы решили принять меры для принципиального эмбарго на российскую нефть.

– подчеркнул премьер.

По его словам, такое решение для Японии было "трудным". Потому что страна "полагается на импорт для большинства своих энергетических ресурсов".

Кисида не указал сроки эмбарго на импорт российской нефти.

Что этому предшествовало

Ранее в Японии говорили, что присоединяются ко многим санкциям против России, однако эмбарго ввести не могут. Мол, страна столкнется с "трудностями", если немедленно откажется от нефти.

Отметим, что на самом деле Япония не является сильно зависимой от российских энергоресурсов. Ведь импорт из Москвы составляет лишь 4% общего импорта нефти Японией за последний финансовый год до марта.

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G7 решили постепенно прекратить импорт нефти из России

По итогам заседания лидеров стран "Большой семерки" на сайте Белого дома опубликовали заявление. В нем говорилось о том, что государства обязались отказаться от импорта нефти из России. "Это сильно ударит по главной артерии экономики Путина и лишит его доходов, необходимых для финансирования войны", – подчеркнули политики.

На полный отказ от российской нефти у стран есть 6 месяцев. В то же время прекратить импорт нефтепродуктов они должны до конца 2022 года.

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