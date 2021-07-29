После взрыва на заводе в Германии нашли тела еще 3 погибших
Источник:Zeit
В немецком городе Леверкузен 27 июля прогремел мощный взрыв на химическом заводе. Через 2 дня после этого аварийные службы обнаружили в завалах тела еще 3 погибших.
Количество подтвержденных смертей в результате взрыва уже выросло до 5. Одновременно 2 людей еще считают пропавшими без вести.
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Правоохранители обследовали место пожара
Взрыв произошел на территории одной из крупнейших в Германии площадок размещения объектов химической промышленности – Chempark. В результате более 30 человек получили ранения.
Местные правоохранители обследуют место пожара. По их данным, сейчас есть сомнения, возможно ли передвигаться по всей территории. Все из-за того, что частям конструкции грозит обрушение, а другие зоны загрязнены.
Взрыв на химическом заводе в Германии / Фото DPA
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Взрыв в Германии: коротко
- В Леверкузене 27 июля прогремел мощный взрыв. Помещение загорелось около 09: 30.
- Местным жителям рекомендовали не открывать окна и двери, ведь территорию окутал черный густой дым.
- Оператор Chempark рассказал, что взрыв произошел на участке, где сжигают мусор. Кроме того, в этих помещениях хранят токсичные вещества.