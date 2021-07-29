После взрыва на заводе в Германии нашли тела еще 3 погибших

В немецком городе Леверкузен 27 июля прогремел мощный взрыв на химическом заводе. Через 2 дня после этого аварийные службы обнаружили в завалах тела еще 3 погибших.

Количество подтвержденных смертей в результате взрыва уже выросло до 5. Одновременно 2 людей еще считают пропавшими без вести.

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Правоохранители обследовали место пожара

Взрыв произошел на территории одной из крупнейших в Германии площадок размещения объектов химической промышленности – Chempark. В результате более 30 человек получили ранения.

Местные правоохранители обследуют место пожара. По их данным, сейчас есть сомнения, возможно ли передвигаться по всей территории. Все из-за того, что частям конструкции грозит обрушение, а другие зоны загрязнены.



Взрыв на химическом заводе в Германии / Фото DPA

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