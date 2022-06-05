Сегодня ночью почти по всей территории Украины звучала воздушная тревога. Российские оккупанты в привычном для себя стиле решили обстрелять Украину своими ракетами в надежде на темноту и элемент неожиданности.
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Дым в Броварах
В результате атаки россиян в столице прогремели два взрыва. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что вражеские снаряды упали в Дарницком и Днепровском районах, а на местах происшествия уже работают все службы.
Взрывы, прозвучавшие в Киеве, были слышны и в Броварах, в город дошел дым. Мэр Броваров Игорь Сапожко порекомендовал всем закрыть окна и напомнил о важности реагирования на сигнал воздушной тревоги.
После прилетов в столице чувствуется запах угарного дыма в воздухе. Закройте окна и удерживайтесь от прогулок по улице. Напоминаем, сигнала об отбое воздушной тревоги не было. Сохраняйте спокойствие и оставайтесь в безопасных местах, не забывайте о правиле "двух стен", – написал он.
Война России против Украины: коротко о последних событиях
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