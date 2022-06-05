Сьогодні вночі майже на всій території України лунала повітряна тривога. Російські окупанти у звичному для себе стилі вирішили обстріляти Україну своїми ракетами, сподіваючись на темряву та елемент несподіванки.
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Дим у Броварах
Внаслідок атаки росіян у столиці пролунали два вибухи. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про те, що ворожі снаряди впали у Дарницькому та Дніпровському районах, а на місцях події вже працюють усі служби.
Вибухи, які пролунали у Києві, було чутно й в Броварах, в до міста дійшов дим. Мер Броварів Ігор Сапожко порекомендував усім зачинити вікна та нагадав про важливість реагування на сигнал повітряної тривоги.
Після прильотів у столиці відчувається запах чадного диму у повітрі. Закрийте вікна та утримайтесь від прогулянок на вулиці. Нагадуємо, сигналу про відбій повітряної тривоги не було. Зберігайте спокій і залишайтеся в безпечних місцях, не забувайте про правило "двох стін", – написав він.
Війна Росії проти України: коротко про останні події
- Одна з крилатих ракет, які російські окупанти запустили по Україні, пролетіла вкрай близько від Південноукраїнської АЕС. В "Енергоатомі" стурбовані такою небезпекою для ядерного об'єкта. Ракета, ймовірно, була спрямована на Київ.
- Російські окупанти не полишають спроб захоплення Сєвєродонецька Тривають бої, ворог кидає на штурм великі сили, але успіху не має. Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, оточення наших військ в районі Лисичанська та Сєвєродонецька – одне із головних завдань, яке поставив перед собою ворог.
- Під вогнем російських окупантів опинився Краматорськ. Росіяни поцілили у підприємства, поранених та постраждалих внаслідок чергового злочину Росії немає.
- Вояки Путіна не мають успіху на жодному з напрямків, тому вирішили нещадно гатити по мирних містах. За їхньою логікою, значення має лише територія, тому вони готові рівняти наші населені пункти із землею лиш задля маленького просування.
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