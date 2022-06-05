Про нічний авіаракетний удар по Краматорську розповів мер міста Олександр Гончаренко.
Важливо Росіяни кинули основні зусилля на оточення ЗСУ біля Сєвєродонецька і Лисичанська
Він зазначив, що такими діями російські окупанти вирішили "звільнити" українців від промисловості. На щастя, інформації про жертв від злочинного удару – немає. Проте виявили серйозні пошкодження на двох підприємствах міста.
Наслідки російських обстрілів / Фото фейсбук Олександр Гончаренко
Нічний авіаракетний удар по Краматорську. "Звільняють" нас від промисловості. За попередньою інформацією без жертв, але серйозні пошкодження на двох підприємствах міста,
– написав у фейсбук Олександр Гончаренко.
Що відомо про події на Донбасі: останні новини
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