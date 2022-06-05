О ночном авиаракетном ударе по Краматорску рассказал мэр города Александр Гончаренко.

Важно Россияне бросили основные усилия на окружение ВСУ возле Северодонецка и Лисичанска

Он отметил, что такими действиями российские кафиры решили "освободить" украинцев от промышленности. К счастью, информации о жертвах от преступного удара – нет. Однако были обнаружены серьезные повреждения на двух предприятиях города.

Ночной авиаракетный удар по Краматорску. "Освобождают" нас от промышленности. По предварительной информации без жертв, но серьезные повреждения на двух предприятиях города,

– написал в фейсбук Александр Гончаренко.

Что известно о событиях на Донбассе: последние новости

Россия цинично атаковала Донецк со стороны Макеевки. Всё это сделали для того, чтобы обвинить Украину в гибели мирных жителей. Соответствующую информацию рассказали 24 канала источника в разведке.

На Донецком и Луганском направлениях вдоль всей полосы обороны враг применяет различные типы оружия для атак и наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам. При этом ВСУ изо всех сил дают им отпор.

Отбивать Донбасс от российских кафиров значительно сложнее, чем некоторые другие украинские территории. С тактической точки зрения для этого нужно зайти на территорию России. Об этом рассказал советник министра внутренних дел Виктор Андрусов. В то же время, такой шаг повлечет за собой много международных последствий.

В наступлении российских военных на украинские населенные пункты в ближайшее время произойдет определенная пауза. Кафиры уже начинают выдыхаться . Скорее всего, российские военные будут сбавлять темпы наступления.

Оккупанты ранее захватили часть Лимана в Донецкой области, хотя и понесли там много потерь. После боев и обстрелов со стороны российской армии город теперь больше похож на руины. В сети обнародовали видео, как выглядит полуразрушенный Лиман, там кафиры повредили многие частные дома.

В Донецкой области россияне обстреляли Всехсвятский скит Свято-Успенской Святогорской Лавры. Пламя полностью охватило главный храм. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что кроме священнослужителей в храме находились около 300 беженцев.

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