Таким образом, украинские воины приближают нашу победу. Операции по ликвидации врага проводят и на Донбассе в частности, где сейчас ведутся самые жестокие бои.

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Так, украинские защитники из состава группировки Объединенных сил отразили на этом направлении сегодня 5 атак российского врага. При этом на трех локациях продолжаются бои.

На Донецком и Луганском направлениях вдоль всей полосы обороны враг применяет различные типы оружия для атак и наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам. При этом ВСУ изо всех сил дают им отпор.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили боевой вертолет К-52, и 2 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Потери врага по состоянию на 101 день войны

Украинские воины не прекращают наносить колоссальные потери российским оккупантам. Те терпят такие потери, что скоро в бой с нашими защитниками вступать будет некому и ни с чем. По состоянию на 4 июня украинские воины ликвидировали около 31 050 захватчиков . Потери врага выглядят так:

личного состава – 31 050 человек;

танков – 1 376 единиц,

боевых бронированных машин – 3 379 единиц,

артиллерийских систем – 680 единиц,

реактивных систем залпового огня – 207 единиц,

средств противовоздушной обороны – 95 единиц,

самолетов – 210 единиц,

вертолетов – 175 единиц,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 540 единиц,

крылатых ракет – 122 единицы,

кораблей /катеров – 13 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 337 единиц,

специальной техники – 52 единицы.

При этом в Генеральном штабе ВСУ подчеркивают, что эти цифры приблизительны. Поскольку активные боевые действия продолжаются по разным направлениям, поэтому оценить ситуацию потерь врага точно – невозможно.

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4 июня украинским гвардейцам удалось уничтожить вражеский БМП и весь взвод российских оккупантов в Донецкой области. Но на этом они не могли остановиться и вывели из строя еще семь единиц боевой техники врага.

Также сегодня в оперативном командовании "Север" сообщили об успешном уничтожении вражеского вертолета в небе Донбасса .

Украинские воины в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восход" не отстают от своих собратьев по другим направлениям. Им удалось ликвидировать многие россияне за 4 июня – уничтожили два склада с боеприпасами и командно-наблюдательный пункт. Также россияне потеряли 60 человек личного состава и техники.

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