Таким образом, украинские воины приближают нашу победу. Операции по ликвидации врага проводят и на Донбассе в частности, где сейчас ведутся самые жестокие бои.
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Защитники на Донбассе отразили 5 атак врага
Так, украинские защитники из состава группировки Объединенных сил отразили на этом направлении сегодня 5 атак российского врага. При этом на трех локациях продолжаются бои.
4 июня военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:
- 3 танка;
- 4 артиллерийские системы;
- 11 боевых бронированных машин;
- 26 единиц автомобильной техники.
Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили боевой вертолет К-52, и 2 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
Потери врага по состоянию на 101 день войны
Украинские воины не прекращают наносить колоссальные потери российским оккупантам. Те терпят такие потери, что скоро в бой с нашими защитниками вступать будет некому и ни с чем. По состоянию на 4 июня украинские воины ликвидировали около 31 050 захватчиков . Потери врага выглядят так:
- личного состава – 31 050 человек;
- танков – 1 376 единиц,
- боевых бронированных машин – 3 379 единиц,
- артиллерийских систем – 680 единиц,
- реактивных систем залпового огня – 207 единиц,
- средств противовоздушной обороны – 95 единиц,
- самолетов – 210 единиц,
- вертолетов – 175 единиц,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 540 единиц,
- крылатых ракет – 122 единицы,
- кораблей /катеров – 13 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 337 единиц,
- специальной техники – 52 единицы.
При этом в Генеральном штабе ВСУ подчеркивают, что эти цифры приблизительны. Поскольку активные боевые действия продолжаются по разным направлениям, поэтому оценить ситуацию потерь врага точно – невозможно.
Неудачи россиян на Донбассе: последние новости
- 4 июня украинским гвардейцам удалось уничтожить вражеский БМП и весь взвод российских оккупантов в Донецкой области. Но на этом они не могли остановиться и вывели из строя еще семь единиц боевой техники врага.
- Также сегодня в оперативном командовании "Север" сообщили об успешном уничтожении вражеского вертолета в небе Донбасса .
- Украинские воины в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восход" не отстают от своих собратьев по другим направлениям. Им удалось ликвидировать многие россияне за 4 июня – уничтожили два склада с боеприпасами и командно-наблюдательный пункт. Также россияне потеряли 60 человек личного состава и техники.