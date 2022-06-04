У такий спосіб українські воїни приближають нашу перемогу. Операції з ліквідації ворога проводять і на Донбасі зокрема, де зараз тривають найзапекліші бої.
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Захисники на Донбасі відбили 5 атак ворога
Так, українські захисники зі складу угруповання Об'єднаних сил відбили на цьому напрямку сьогодні 5 атак російського ворога. При цьому на трьох локаціях ще тривають бої.
4 червня військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил знищили:
- 3 танка;
- 4 артилерійські системи;
- 11 бойових броньованих машин;
- 26 одиниць автомобільної техніки.
Крім того, підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили бойовий гелікоптер К-52, та 2 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".
Втрати ворога станом на 101 день війни
Українські воїни не припиняють завдавати колосальних втрат російським окупантам. Ті зазнають таких втрат, що скоро у бій з нашими захисниками вступати буде нікому і ні з чим. Станом на 4 червня українські воїни ліквідували близько 31 050 загарбників. Втрати ворога виглядають так:
- особового складу – 31 050 близько осіб;
- танків – 1 376 одиниць,
- бойових броньованих машин – 3 379 одиниць,
- артилерійських систем – 680 одиниць,
- реактивних систем залпового вогню – 207 одиниць,
- засобів протиповітряної оборони – 95 одиниць,
- літаків – 210 одиниць,
- гелікоптерів – 175 одиниць,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 540 одиниць,
- крилатих ракет – 122 одиниці,
- кораблів /катерів – 13 одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 337 одиниць,
- спеціальної техніки – 52 одиниці.
При цьому у Генеральному штабі ЗСУ підкреслюють, що ці цифри є приблизними. Оскільки активні бойові дії тривають на різних напрямках, тому оцінити ситуацію втрат ворога точно – неможливо.
Невдачі росіян на Донбасі: останні новини
- 4 червня українським гвардійцям вдалось знищити ворожий БМП та майже увесь взвод російських окупантів у Донецькій області. Але на цьому вони не могли зупинитися й вивели з ладу ще 7 одиниць бойової техніки ворога.
- Також сьогодні в оперативному командуванні "Північ" повідомили про успішне знищення ворожого гелікоптера у небі Донбасу.
- Українські воїни в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" не відстають від своїх побратимів з інших напрямків. Їм вдалось ліквідувати чимало росіян за 4 червня – знищили два склади з боєприпасами та командно-спостережний пунк. Також росіяни втратили 60 людей особового складу та техніку.