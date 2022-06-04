У такий спосіб українські воїни приближають нашу перемогу. Операції з ліквідації ворога проводять і на Донбасі зокрема, де зараз тривають найзапекліші бої.

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Так, українські захисники зі складу угруповання Об'єднаних сил відбили на цьому напрямку сьогодні 5 атак російського ворога. При цьому на трьох локаціях ще тривають бої.

На Донецькому і Луганському напрямках уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує різні типи зброї для атак та завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об'єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах. При цьому ЗСУ з усіх сил дають їм відсіч.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили бойовий гелікоптер К-52, та 2 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Втрати ворога станом на 101 день війни

Українські воїни не припиняють завдавати колосальних втрат російським окупантам. Ті зазнають таких втрат, що скоро у бій з нашими захисниками вступати буде нікому і ні з чим. Станом на 4 червня українські воїни ліквідували близько 31 050 загарбників. Втрати ворога виглядають так:

особового складу – 31 050 близько осіб;

танків – 1 376 одиниць,

бойових броньованих машин – 3 379 одиниць,

артилерійських систем – 680 одиниць,

реактивних систем залпового вогню – 207 одиниць,

засобів протиповітряної оборони – 95 одиниць,

літаків – 210 одиниць,

гелікоптерів – 175 одиниць,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 540 одиниць,

крилатих ракет – 122 одиниці,

кораблів /катерів – 13 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 337 одиниць,

спеціальної техніки – 52 одиниці.

При цьому у Генеральному штабі ЗСУ підкреслюють, що ці цифри є приблизними. Оскільки активні бойові дії тривають на різних напрямках, тому оцінити ситуацію втрат ворога точно – неможливо.

Невдачі росіян на Донбасі: останні новини

4 червня українським гвардійцям вдалось знищити ворожий БМП та майже увесь взвод російських окупантів у Донецькій області. Але на цьому вони не могли зупинитися й вивели з ладу ще 7 одиниць бойової техніки ворога.

Також сьогодні в оперативному командуванні "Північ" повідомили про успішне знищення ворожого гелікоптера у небі Донбасу.

Українські воїни в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" не відстають від своїх побратимів з інших напрямків. Їм вдалось ліквідувати чимало росіян за 4 червня – знищили два склади з боєприпасами та командно-спостережний пунк. Також росіяни втратили 60 людей особового складу та техніку.

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