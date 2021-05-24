Российское издание сообщает данные о полеты в Минск, ссылаясь на международный сервис FlightAware, который позволяет их отслеживать.

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Российский самолет из России был в Минске несколько часов

"Самолет вылетел в Минск в 11:38 по московскому времени. В столице Беларуси Ту-214 пробыл около двух часов и вылетел обратно. О каких – либо официальных визитах в Минск сегодня не сообщалось", - говорится в сообщении.

Также журналисты отмечают, что самолет относится к спецотряду "Россия" с 2013 года. С тех пор, по информации профильного издания "Авиапорт", это самолет с салоном повышенного комфорта, который изготовлен по заказу Управления делами президента России.



Российский самолет летал в Минск 24 мая / Скриншот FlightAware

Более того, этот самолет также:

минимум трижды самолет сопровождал Владимира Путина в его региональных поездках, в том числе в Екатеринбург и Калининград;

перед вылетом в Минск совершил несколько рейсов между Москвой и оккупированным Крымом;

12 мая RA-64521 летал в Казань. Тогда город после стрельбы посещал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин;

Кроме того, с начала весны RA-64521 неоднократно летал в Санкт-Петербург и Астрахань.



Российский самолет пробыл в белорусской столице фактически 2 часа / Скриншот FlightAware

Важно! 23 мая 2021 года в Минске якобы из-за сообщения о минировании экстренно посадили самолет авиарейса Афины – Вильнюс, на котором летел белорусский оппозиционер и экс-редактор телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Мужчину и его девушку задержали, они находятся в СИЗО.

Реакция мира на инцидент