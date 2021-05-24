Российское издание сообщает данные о полеты в Минск, ссылаясь на международный сервис FlightAware, который позволяет их отслеживать.
Стоит прочитать Деньги для Лукашенко не проблема, Путин всегда даст, – Яковенко
Российский самолет из России был в Минске несколько часов
"Самолет вылетел в Минск в 11:38 по московскому времени. В столице Беларуси Ту-214 пробыл около двух часов и вылетел обратно. О каких – либо официальных визитах в Минск сегодня не сообщалось", - говорится в сообщении.
Также журналисты отмечают, что самолет относится к спецотряду "Россия" с 2013 года. С тех пор, по информации профильного издания "Авиапорт", это самолет с салоном повышенного комфорта, который изготовлен по заказу Управления делами президента России.
Российский самолет летал в Минск 24 мая / Скриншот FlightAware
Более того, этот самолет также:
- минимум трижды самолет сопровождал Владимира Путина в его региональных поездках, в том числе в Екатеринбург и Калининград;
- перед вылетом в Минск совершил несколько рейсов между Москвой и оккупированным Крымом;
- 12 мая RA-64521 летал в Казань. Тогда город после стрельбы посещал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин;
- Кроме того, с начала весны RA-64521 неоднократно летал в Санкт-Петербург и Астрахань.
Российский самолет пробыл в белорусской столице фактически 2 часа / Скриншот FlightAware
Реакция мира на инцидент
- Глава Европарламента Давид Сассоли требует от Беларуси немедленных объяснений и освобождения всех пассажиров.
- В МИД Австрии подчеркнули, что требуется срочное расследование инцидента. К ним присоединилась и Германия.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что просил председателя Европейского Совета обсудить санкции против Беларуси.
- Спикер МИД Украины Олег Николенко назвал задержание журналиста очередной атакой на свободу слова в Беларуси. Украина тоже требует освобождения Протасевича.
- Литва запретила все авиарейсы, проходящие через Беларусь. Решение начнет действовать с полуночи 25 мая.
- Сейчас запретить полеты над территорией Беларуси требуют США, Чехия, Латвия, Германия, Литва, Ирландия, Польша и Великобритания.