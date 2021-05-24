Російське видання повідомляє дані про польоти до Мінська, посилаючись на міжнародний сервіс FlightAware, який дозволяє їх відстежувати.

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Російський літак з Росії був у Мінську кілька годин

"Літак вилетів до Мінська в 11:38 за московським часом. У столиці Білорусі Ту-214 пробув близько двох годин і вилетів назад. Про які-небудь офіційні візити до Мінська сьогодні не повідомлялося", – мовиться у повідомленні.

Також журналісти зазначають, що літак належить до спецзагону "Росія" з 2013 року. За інформацією профільного видання "Авіапорт", це літак з салоном підвищеного комфорту, який виготовлений на замовлення управління справами президента Росії.



Російський літак літав у Мінськ 24 травня / Скриншот FlightAware

Ба більше, цей літак також:

мінімум тричі літак супроводжував Володимира Путіна в його регіональних поїздках, в тому числі в Єкатеринбург і Калінінград;

перед вильотом до Мінська здійснив кілька рейсів між Москвою та окупованим Кримом;

12 травня RA-64521 літав у Казань. Тоді місто після стрілянини відвідував голова слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін;

Крім того, з початку весни RA-64521 неодноразово літав в Санкт-Петербург і Астрахань.



Російський літак пробув у білоруській столиці фактично 2 години / Скриншот FlightAware

Важливо! 23 травня 2021 року в Мінську нібито через повідомлення про замінування екстрено посадили літак авіарейсу Афіни – Вільнюс, на якому летів білоруський опозиціонер і ексредактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Чоловіка та його дівчину затримали, вони перебувають у СІЗО.

Реакція світу на інцидент