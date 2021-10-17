После захвата власти в Афганистане: в ЕС на 40% выросло число просителей убежища

Число просителей убежища в странах Евросоюза значительно возросло. В частности, это из-за увеличения количества беженцев из Афганистана.

Количество заявлений о предоставлении убежища в ЕС в августе 2021 года увеличилось на 40%. Об этом заявила директор Европейского агентства по поддержке предоставления убежища Нина Грегори.

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Всего в странах ЕС в августе зарегистрировали 56 тысяч заявлений. Грегори добавила, что это тот уровень, который был до пандемии коронавируса.

Сколько заявлений подали афганцы

Афганские граждане подали в августе около 10 тысяч заявлений на предоставление убежища в ЕС. Часть этих заявлений поступила от тех, кого эвакуировали из Афганистана. Однако подавались также люди, которые уже длительное время живут в Европе.

Грегори отметила, что сотни тысяч афганцев искали защиту в соседних с Афганистаном странах.

Мы должны готовиться к сложной ситуации с миграционным движением из Афганистана в Европу,

– сказала чиновница.

Поэтому работают над увеличением возможности приема беженцев на Балканах.

Какова ситуация в Афганистане

Группировка "Талибан" захватила власть в Афганистане. Иностранцев сразу же эвакуировали из страны. Талибы известны своими жестокими наказаниями и обычаями. Они начали ограничивать в правах женщин и девушек, в стране вырос уровень насилия, а протесты разгоняли.

Поэтому такие действия привели к волне беженцев.