Об этом сообщили в эфире одного из российских телеканалов. Онлайн-встреча состоится уже в ближайшие дни.

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Макрон планировал пообщаться с Путиным и с Зеленским

Ранее Макрон сообщал, что намерен пообщаться с Владимиром Путиным и Зеленским. С президентом Украины глава Франции уже созвонился 10 декабря.

По словам Макрона, цель Парижа – перезапустить политический процесс, связанный с конфликтом на Донбассе.

Президенты Украины и Франции обсудили ситуацию безопасности на Донбассе

Телефонный разговор между Зеленским и Макроном был посвящен ситуации на Донбассе. Президент Франции отметил, что позиция Украины очень взвешенная. Зеленский, в свою очередь, поблагодарил Париж за поддержку.

О чем еще говорили Макрон и Зеленский:

Политики обсудили возобновление работы в нормандском формате.

Макрон и Зеленский согласились, что необходимо возобновить эффективную деятельность трехсторонней контактной группы.

По словам Макрона, он поддерживает все инициативы, направленные на возобновление работы КПВВ и освобождение пленных.

Обратите внимание! Очная встреча президентов состоится 15 декабря в Брюсселе.

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Стоит посмотреть в "Теории заговора", как Путин выдвинул ультиматумы НАТО: