Про це повідомили в ефірі одного з російських телеканалів. Онлайн-зустріч відбудеться вже найближчими днями.

До теми Наша мета – бути на боці України, – Макрон про загрозу Росії

Макрон планував поспілкуватись із Путіним, і з Зеленським

Раніше Макрон повідомляв, що має намір поспілкуватись з Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. З президентом України глава Франції вже зідзвонився 10 грудня.

За словами Макрона, мета Парижа – перезапустити політичний процес, пов'язаний з конфліктом на Донбасі.

Президенти України та Франції обговорили безпекову ситуацію на Донбасі

Телефонна розмова між Зеленським та Макроном була присвячена безпековій ситуації на Донбасі. Президент Франції зауважив, що позиція України – дуже виважена. Зеленський, своєю чергою, подякував Парижу за підтримку.

Про що ще говорили Макрон та Зеленський:

Політики обговорили відновлення роботи у нормандському форматі.

Макрон та Зеленський погодились, що необхідно відновити ефективну діяльність Тристоронньої контактної групи.

За словами Макрона, він підтримує усі ініціативи, які спрямовані на відновлення роботи КПВВ та звільнення полонених.

Зверніть увагу! Очна зустріч президентів відбудеться 15 грудня у Брюсселі.

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Варто подивитись у "Теории заговора", як Путін висунув ультиматуми НАТО: