Про це повідомили в ефірі одного з російських телеканалів. Онлайн-зустріч відбудеться вже найближчими днями.

До теми Наша мета – бути на боці України, – Макрон про загрозу Росії

Макрон планував поспілкуватись із Путіним, і з Зеленським

Раніше Макрон повідомляв, що має намір поспілкуватись з Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. З президентом України глава Франції вже зідзвонився 10 грудня.

За словами Макрона, мета Парижа – перезапустити політичний процес, пов'язаний з конфліктом на Донбасі.

Президенти України та Франції обговорили безпекову ситуацію на Донбасі

Телефонна розмова між Зеленським та Макроном була присвячена безпековій ситуації на Донбасі. Президент Франції зауважив, що позиція України – дуже виважена. Зеленський, своєю чергою, подякував Парижу за підтримку.

Про що ще говорили Макрон та Зеленський:

  • Політики обговорили відновлення роботи у нормандському форматі.
  • Макрон та Зеленський погодились, що необхідно відновити ефективну діяльність Тристоронньої контактної групи.
  • За словами Макрона, він підтримує усі ініціативи, які спрямовані на відновлення роботи КПВВ та звільнення полонених.

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