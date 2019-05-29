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      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      После атаки вражеских диверсантов в районе Попасной исчез украинский военный

      39 Читати новину українською
      Поиски бойца 54-й отдельной механизированной бригады не прекращаются
      Поиски бойца 54-й отдельной механизированной бригады не прекращаются / 24 Канал

      В районе города Попасная, Луганской области, диверсионная группа оккупантов атаковала саперов ВСУ. Украинские защитники отбили нападение, нанеся противнику потери, однако один воин пропал без вести.

      На странице 54-й отдельной механизированной бригады в Faceook отмечается, что в момент нападения саперы ВСУ проводили проверку минных заграждений переднего края обороны одного из механизированных подразделений части в районе Попасной.

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      Во время боя саперам удалось уничтожить двух военнослужащих противника и одного ранить. Для поддержки диверсионной группы враг применил оружие запрещенное Минскими договоренностями.

      К сожалению во время боя один из военных части бесследно исчез. В 54-й механизированной бригаде отмечают, что поиски воина не прекращаются несмотря на отсутствие положительных результатов.

      Всего в течение дня оккупанты дважды открывали огонь по позициям украинских войск в Донбассе, применяя 12-миллиметровые минометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

      blog_ava
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