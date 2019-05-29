Після атаки ворожих диверсантів в районі Попасної зник український військовий

В районі міста Попасна, що на Луганщині, диверсійна група окупантів атакувала саперів ЗСУ. Українські захисники відбили напад, завдавши противнику втрат, однак один воїн зник безвісти.

На сторінці 54-ї окремої механізованої бригади у Faceook зазначається, що в момент нападу сапери ЗСУ саме проводили перевірку мінних загороджень перед переднім краєм оборони одного з механізованих підрозділів частини в районі Попасної.

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Під час бою саперам вдалося знищити двох військовослужбовців противника та одного поранити. Для підтримки диверсійної групи ворог вдався до застосування зброї забороненої Мінськими домовленостями.

На жаль під час бою один з військових частини безслідно зник. У 54-й механізованій бригаді зазначають, що пошуки воїна не припиняються попри відсутність позитивних результатів.

Загалом протягом дня окупанти двічі відкривали вогонь по позиціях українських військ на Донбасі, застосовуючи 12-міліметрові міномети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.