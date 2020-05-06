11:36
6 май 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА КОРОНАВИРУС COVID-19

      После дождей в Киеве провалился асфальт: движение затруднено – фото

      - Читати новину українською
      На Кловском спуске в Киеве из-за дождя провалился асфальт: фото
      Після дощі у Києві провалився асфальт / Фейсбук Dtp.kiev.ua

      В Киеве, на Кловском спуске провалился асфальт. Повреждение спровоцировал дождь, который накануне шел в столице. Движение на дороге затруднено.

      После ночного дождя в столице образовалась яма на одной из дорог, сообщили в фейсбуке Dtp.kiev.ua.

      Читайте также Неистовый дождь в Киеве: машины плавают по затопленным улицам – фото, видео

      В Киеве на Кловском спуске 14/24 провалился асфальт,
      – говорится в сообщении.

      Повреждение дорожного покрытия заблокировало движение на одной из полос. Работники коммунальных служб перекрыли ее.

      Однако движение транспорта затруднено. Водителям рекомендуют быть внимательными и учитывать ситуацию, планируя свой маршрут.

      К слову, синоптики прогнозируют на 6 мая в Киеве периодический дождь.

      У Києві, на Кловському узвозі через дощ провалився асфальт
      В Киеве, на Кловском спуске из-за дождя провалился асфальт / Фото Dtp.kiev.ua

      Кловский спуск, на котором провалился асфальт: смотрите карту

       

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Дороги Новости Киева Погода Непогода в Украине
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Путин хочет переписать правила игры, или На волне пандемии
      сегодня , 11:30 Путин хочет переписать правила игры, или На волне пандемии
      Павло Казарін
      Россия и коронавирус: что происходит в стране?
      5 мая , 22:00 Россия и коронавирус: что происходит в стране?
      Олександр Коваленко