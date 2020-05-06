После дождей в Киеве провалился асфальт: движение затруднено – фото

В Киеве, на Кловском спуске провалился асфальт. Повреждение спровоцировал дождь, который накануне шел в столице. Движение на дороге затруднено.

После ночного дождя в столице образовалась яма на одной из дорог, сообщили в фейсбуке Dtp.kiev.ua.

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В Киеве на Кловском спуске 14/24 провалился асфальт,

– говорится в сообщении.

Повреждение дорожного покрытия заблокировало движение на одной из полос. Работники коммунальных служб перекрыли ее.

Однако движение транспорта затруднено. Водителям рекомендуют быть внимательными и учитывать ситуацию, планируя свой маршрут.

К слову, синоптики прогнозируют на 6 мая в Киеве периодический дождь.



В Киеве, на Кловском спуске из-за дождя провалился асфальт / Фото Dtp.kiev.ua

Кловский спуск, на котором провалился асфальт: смотрите карту