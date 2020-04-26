После конфуза Трамп отказался от пресс-конференций касательно COVID-19
Дональд Трамп считает, что ежедневные пресс-конференции по поводу пандемии COVID-19 в США не стоят его времени. Более того, глава Штатов обвинил журналистов в том, что они ставят ему "лишь недоброжелательные вопросы, а потом отказываются точно сообщать правду или факты".
На думку Трампа, медіа отримують рекордні рейтинги, а американці не отримують нічого, крім фейків. Про це президент США написав у твіттері.
Важливо Трамп може спробувати відкласти вибори президента США, – Байден
Тож Дональд Трамп не бачить сенсу у пресконференціях.
Яка мета проведення нових конференцій Білого дому, коли медіа не задає нічого, крім ворожих питань, а потім відмовляється точно повідомляти правду чи факти. Вони отримують рекордні рейтинги, а американці не отримують нічого, крім фейкових новин. Не варто часу та зусиль,
– написав Трамп.
Зауважимо, що раніше Трамп проводив пресконференції у Білому домі з членами урядової робочої групи ледь не щодня. Інколи пресконференції тривали понад 2 години.
Конфуз на пресконференції: що про це відомо
- На пресконференції 23 квітня президент США запропонував лікування світлом та ін'єкціями з антисептиками. Свою пропозицію він озвучив нібито на основі результатів дослідження вчених, зазначивши, що це йому видається цікавим. Утім, у дослідженні мовилося, що світло та дезінфекційні засоби вбивають вірус на поверхні, а не в людському тілі.
- Ця пропозиція щодо ін'єкцій антисептиків викликала здивування експертів та насмішки. Після цього на пресконференції 24 квітня Трамп виступав лише 19 хвилин і не дав можливості ставити запитання.
Зверніть увагу! За інформацією ЗМІ, чоловік в Аризоні помер наприкінці березня після прийому хлорохіну фосфату. Це речовина, яку використовують для очищення цистерн з рибою.
Як пише NBC News, це сталось після того, як Трамп неодноразово говорив про гідроксихлорохін. Дружина чоловіка заявила, що він спостерігав за щоденними брифінгами президента.
На конфуз відреагував і суперник Трампа на президентських виборах США від Демократичної партії Джо Байден.
Я не можу повірити, що маю це сказати, але, будь ласка, не пийте відбілювач,
– зазначив Байден у твіттері.