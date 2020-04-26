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      Після конфузу Трамп відмовився від пресконференцій щодо COVID-19

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      Трамп відмовився від пресконференцій щодо COVID-19: що про це відомо
      Трамп відмовився від пресконференцій щодо COVID-19 / BBC

      Дональд Трамп вважає, що щоденні пресконференції стосовно пандемії COVID-19 у США не варті його часу. Ба більше, очільник Штатів звинуватив журналістів у тому, що вони ставлять йому "лише недоброзичливі запитання, а потім відмовляються точно повідомляти правду чи факти".

      На думку Трампа, медіа отримують рекордні рейтинги, а американці не отримують нічого, крім фейків. Про це президент США написав у твіттері.

      Важливо Трамп може спробувати відкласти вибори президента США, – Байден

      Тож Дональд Трамп не бачить сенсу у пресконференціях.

      Яка мета проведення нових конференцій Білого дому, коли медіа не задає нічого, крім ворожих питань, а потім відмовляється точно повідомляти правду чи факти. Вони отримують рекордні рейтинги, а американці не отримують нічого, крім фейкових новин. Не варто часу та зусиль,
      – написав Трамп.

      Зауважимо, що раніше Трамп проводив пресконференції у Білому домі з членами урядової робочої групи ледь не щодня. Інколи пресконференції тривали понад 2 години.

      Конфуз на пресконференції: що про це відомо

      • На пресконференції 23 квітня президент США запропонував лікування світлом та ін'єкціями з антисептиками. Свою пропозицію він озвучив нібито на основі результатів дослідження вчених, зазначивши, що це йому видається цікавим. Утім, у дослідженні мовилося, що світло та дезінфекційні засоби вбивають вірус на поверхні, а не в людському тілі.
      • Ця пропозиція щодо ін'єкцій антисептиків викликала здивування експертів та насмішки. Після цього на пресконференції 24 квітня Трамп виступав лише 19 хвилин і не дав можливості ставити запитання.

      Зверніть увагу! За інформацією ЗМІ, чоловік в Аризоні помер наприкінці березня після прийому хлорохіну фосфату. Це речовина, яку використовують для очищення цистерн з рибою.

      Як пише NBC News, це сталось після того, як Трамп неодноразово говорив про гідроксихлорохін. Дружина чоловіка заявила, що він спостерігав за щоденними брифінгами президента.

      На конфуз відреагував і суперник Трампа на президентських виборах США від Демократичної партії Джо Байден. 

      Я не можу повірити, що маю це сказати, але, будь ласка, не пийте відбілювач,
      – зазначив Байден у твіттері.

       

      Автор: Альона Захарова
      Теги: дослідження Медіа ЗМІ Новини США Коронавірус COVID-19 Дональд Трамп Новини політики
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