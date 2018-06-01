После массовых протестов в Грузии возобновили расследование резонансного убийства 2-х школьников

МВД Грузии возобновило расследование резонансного убийства двух школьников в Тбилиси. Следствие намерено установить список лиц, которые "постоянно и тайно" пытались исказить факты и результаты экспертиз.

Об этом сообщает "Кавказский узел".

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У следствия есть подозрения, что кто-то пытался исказить результаты экспертиз по делу об убийстве школьников в Тбилиси,

– сообщил директор департамента Центральной криминальной полиции Владимир Борцвадзе.

В свою очередь, отец убитого подростка заявил, что не верит в возможность установить истину.

Напомним, 31 мая в столице Грузии Тбилиси тысячи людей вышли на улицы с требованием отставки правительства.



Многотысячная акция протеста состоялась против решения суда об убийстве двух подростков.

Известно, что два школьника получили смертельные ножевые ранения во время драки возле школы в Тбилиси 1 декабря 2017 года. Обвинение по статье "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах" было предъявлено двум подросткам, позже прокуратура усилила обвинения одному из них.

Суд оправдал одного обвиняемого, другому переквалифицировал статью на более легкую. После этого люди вышли на акцию протеста под стены парламента с требованием уволить генерального прокурора и других чиновников в системе правосудия. Впрочем, вскоре Шотадзе сам назвал решение суда неприемлемым и объявил о своей отставке. Не дождавшись других увольнений, люди начали требовать отставки всего правительства.