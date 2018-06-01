23:45
1 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
11°C
21°C 11°C
  • суббота
    25°C 10°C
  • воскресенье
    21°C 15°C
  • понедельник
    26°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Секретная коробка для Ким Чен Ына. Молитва к Путину
Вєсті Кремля
23:41, сегодня
Вести.UA. Молитвы Порошенко. Фрейдовская оговорка Кличко
Вєсті.UA
23:18, сегодня
Куда
ЦРУ
09:14, сегодня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, сегодня
Вспомнить Все. Первые детские коллекции
Згадати все
13:37, 30 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

После массовых протестов в Грузии возобновили расследование резонансного убийства 2-х школьников

125 Читати новину українською
Отец одного из убитых мальчиков Заза Саралидзе требует наказать убийц своего сына
Отец одного из убитых мальчиков Заза Саралидзе требует наказать убийц своего сына / 1tv.ge

МВД Грузии возобновило расследование резонансного убийства двух школьников в Тбилиси. Следствие намерено установить список лиц, которые "постоянно и тайно" пытались исказить факты и результаты экспертиз.

Об этом сообщает "Кавказский узел".

Читайте также: Эксперт рассказал, как грузины из-за протестов добились отставки генпрокурора

У следствия есть подозрения, что кто-то пытался исказить результаты экспертиз по делу об убийстве школьников в Тбилиси,
– сообщил директор департамента Центральной криминальной полиции Владимир Борцвадзе.

В свою очередь, отец убитого подростка заявил, что не верит в возможность установить истину.

Напомним, 31 мая в столице Грузии Тбилиси тысячи людей вышли на улицы с требованием отставки правительства.

Многотысячная акция протеста состоялась против решения суда об убийстве двух подростков.

Известно, что два школьника получили смертельные ножевые ранения во время драки возле школы в Тбилиси 1 декабря 2017 года. Обвинение по статье "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах" было предъявлено двум подросткам, позже прокуратура усилила обвинения одному из них.
Суд оправдал одного обвиняемого, другому переквалифицировал статью на более легкую. После этого люди вышли на акцию протеста под стены парламента с требованием уволить генерального прокурора и других чиновников в системе правосудия. Впрочем, вскоре Шотадзе сам назвал решение суда неприемлемым и объявил о своей отставке. Не дождавшись других увольнений, люди начали требовать отставки всего правительства.

Теги: Новости политики протесты Новости Грузии
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Готуємось до виборів у 2019 році, або Чому чиновники масово звільнятимуться зі своїх посад
сегодня, 23:30 Готуємось до виборів у 2019 році, або Чому чиновники масово звільнятимуться зі своїх посад
Микола Давидюк 235
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
сегодня, 23:00 Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Денис Бігус 60
Вода и не только: что вы знаете о напитках
сегодня, 19:25 Вода и не только: что вы знаете о напитках
90
Главные новости 1 июня: детали ДТП кортежа в Киеве, известен заказчик убийства Бабченко
сегодня, 22:54 Главные новости 1 июня: детали ДТП кортежа в Киеве, известен заказчик убийства Бабченко
110
Дим розсіявся: чи можна вірити в успіх спецоперації СБУ щодо
сегодня, 22:02 Дим розсіявся: чи можна вірити в успіх спецоперації СБУ щодо "вбивства" Бабченка?
Богдан Яременко 587
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук