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Після масових протестів у Грузії відновили розслідування резонансного вбивства двох школярів

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Батько одного із вбитих хлопчиків Заза Саралідзе вимагає покарати убивць свого сина
Батько одного із вбитих хлопчиків Заза Саралідзе вимагає покарати убивць свого сина / 1tv.ge

МВС Грузії відновило розслідування резонансного вбивства двох школярів у Тбілісі. Слідство має намір встановити список осіб, які "постійно і таємно" намагалися спотворити факти і результати експертиз.

Про це повідомляє "Кавказский узел".

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У слідства є підозри, що хтось намагався спотворити результати експертиз у справі про вбивство школярів у Тбілісі,
– повідомив директор департаменту Центральної кримінальної поліції Володимир Борцвадзе.

Своєю чергою, батько вбитого підлітка заявив, що не вірить в можливість встановити істину.

Нагадаємо, 31 травня у столиці Грузії Тбілісі тисячі людей вийшли на вулиці із вимогою відставки уряду.

Багатотисячна акція протесту відбулася проти рішення суду про вбивство двох підлітків.

Відомо, що два школярі отримали смертельні ножові поранення під час бійки поблизу школи в Тбілісі 1 грудня 2017 року. Звинувачення за статтею "Умисне вбивство за обтяжуючих обставин" було пред'явлено двом підліткам, пізніше прокуратура посилила звинувачення одному з них.
Суд виправдав одного обвинуваченого, іншому перекваліфікував статтю на більш легку. Після цього люди вийшли на акцію протесту під стіни парламенту з вимогою звільнити генерального прокурора та інших чиновників у системі правосуддя. Утім, невдовзі Шотадзе сам назвав рішення суду неприйнятним і оголосив про свою відставку. Не дочекавшись інших звільнень, люди почали вимагати відставки всього уряду.

Теги: Новини політики Новини Грузії протести
Джерело: 24 Канал
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