Після масових протестів у Грузії відновили розслідування резонансного вбивства двох школярів

МВС Грузії відновило розслідування резонансного вбивства двох школярів у Тбілісі. Слідство має намір встановити список осіб, які "постійно і таємно" намагалися спотворити факти і результати експертиз.

Про це повідомляє "Кавказский узел".

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У слідства є підозри, що хтось намагався спотворити результати експертиз у справі про вбивство школярів у Тбілісі,

– повідомив директор департаменту Центральної кримінальної поліції Володимир Борцвадзе.

Своєю чергою, батько вбитого підлітка заявив, що не вірить в можливість встановити істину.

Нагадаємо, 31 травня у столиці Грузії Тбілісі тисячі людей вийшли на вулиці із вимогою відставки уряду.