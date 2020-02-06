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      РЫНОК ЗЕМЛИ ОБЫСК НА 1+1 ДИЯ КОРОНАВИРУС 2020

      После обысков журналисты 1+1 просят у Зеленского защиты

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      Обыски на 1+1 / Фото Андрей Костюк, 24 канал

      Группа 1+1 media обратилась за помощью к высшему руководству государства из-за обысков, которые работники СБУ провели в компании и на рабочих местах журналистов. В своем обращении журналисты просят президента Зеленского, спикера Разумкова, главу СБУ Баканова и еще ряд чиновников не допустить "прямого посягательства на свободу слова".

      Так, в открытом письме журналисты пожаловались на действия СБУ, в частности – на обыски, которые проводили 5 февраля. Письмо разместили на сайте медиагруппы.

      К теме: К прослушке Гончарука может быть причастна целая группа работников 1+1, – СМИ

      Во время обыска следователи допустили ряд грубых нарушений уголовного процессуального закона. К примеру, постановлением следственного судьи предполагался обыск всего 3 рабочих мест конкретных журналистов, но следователи СБУ настаивали на проведении обыска всего помещения редакции,
      – отмечают в 1+1.

      На что еще жалуются в 1+1:

      • На то, что проводили обыск именно у журналистов программы расследований. В компании говорят: обыск связан с обличительной деятельностью программы.
      • Называют обыск "крайне опасным прецедентом, который создается в независимом и демократическом государстве, когда государственный орган, призванный обеспечить безопасность страны".
      • Говорят, что обыски противоречат принципам политической нейтральности и беспристрастности и являются политическим шантажом и способом давления на свободу СМИ.

      Обыски у журналистов 1+1: что известно

      • В среду, 5 февраля, Служба безопасности Украины приехала с обыском в офис телеканала 1+1, который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому. Причина – тайное прослушивание премьера Гончарука в его кабинете.
      • Ранее правоохранители сообщали, что запись разговора главы правительства с чиновниками Кабмина якобы монтировали на компьютере журналистов-расследователей. Им может быть журналист "плюсов" Евгений Куксин.
      • Впоследствии глава СБУ Иван Баканов заверил, что ни о каком давлении на журналистов телеканала "1+1" или притеснении свободы слова в Украине в данной ситуации не говорится.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Прослушка Гончарука Обыск на 1+1 Владимир Зеленский
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