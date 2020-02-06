После обысков журналисты 1+1 просят у Зеленского защиты

Группа 1+1 media обратилась за помощью к высшему руководству государства из-за обысков, которые работники СБУ провели в компании и на рабочих местах журналистов. В своем обращении журналисты просят президента Зеленского, спикера Разумкова, главу СБУ Баканова и еще ряд чиновников не допустить "прямого посягательства на свободу слова".

Так, в открытом письме журналисты пожаловались на действия СБУ, в частности – на обыски, которые проводили 5 февраля. Письмо разместили на сайте медиагруппы.

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Во время обыска следователи допустили ряд грубых нарушений уголовного процессуального закона. К примеру, постановлением следственного судьи предполагался обыск всего 3 рабочих мест конкретных журналистов, но следователи СБУ настаивали на проведении обыска всего помещения редакции,

– отмечают в 1+1.

На что еще жалуются в 1+1:

На то, что проводили обыск именно у журналистов программы расследований. В компании говорят: обыск связан с обличительной деятельностью программы.

Называют обыск "крайне опасным прецедентом, который создается в независимом и демократическом государстве, когда государственный орган, призванный обеспечить безопасность страны".

Говорят, что обыски противоречат принципам политической нейтральности и беспристрастности и являются политическим шантажом и способом давления на свободу СМИ.

Обыски у журналистов 1+1: что известно