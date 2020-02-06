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      Після обшуків журналісти 1+1 просять у Зеленського захисту

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      Обшуки на 1+1 / фото Андрій Костюк, 24 канал

      Група 1+1 media звернулася по допомогу до вищого керівництва держави через обшуки, які працівники СБУ провели у компанії та на робочих місцях журналістів. У своєму зверненні медійники просять президента Зеленського, спікера Разумкова, главу СБУ Баканова та ще низку посадовців не допустити "прямого посягання на свободу слова".

      Так, у відкритому листі журналісти поскаржилися на дії СБУ, зокрема, – на обшуки, які проводили 5 лютого. Лист розмістили на сайті медіагрупи.

      До теми: До прослушки Гончарука може бути причетна ціла група працівників 1+1, – ЗМІ

      Під час обшуку слідчі допустили низку грубих порушень кримінального процесуального закону. Приміром, ухвалою слідчого судді передбачався обшук лише 3 робочих місць конкретних журналістів, але слідчі СБУ наполягали на проведенні обшуку усього приміщення редакції,
      – наголошують в 1+1.

      На що ще скаржаться в 1+1:

      • На те, що проводили обшук саме у журналістів програми розслідувань. У компанії кажуть: обшук пов'язаний з викривальною діяльністю програми.
      • Називають обшук "вкрай небезпечним прецедентом, який створюється у незалежній і демократичній державі, коли державний орган, покликаний дбати про безпеку країни".
      • Кажуть, що обшуки суперечать принципам політичної нейтральності й неупередженості та є політичним шантажем та способом тиску на свободу медіа.

      Обшуки у журналістів 1+1: що відомо

      • У середу, 5 лютого, Служба безпеки України приїхала з обшуком в офіс телеканалу 1+1, який належить олігарху Ігорю Коломойському. Причина – таємне прослуховування прем'єра Гончарука в його кабінеті.
      • Раніше правоохоронці повідомляли, що запис розмови глави уряду з чиновниками Кабміну нібито монтували на комп'ютері журналіста-розслідувача. Ним може бути журналіст "плюсів" Євген Куксін.
      • Згодом голова СБУ Іван Баканов запевнив, що про жоден тиск на журналістів телеканалу "1+1" або утиски свободи слова в Україні у даній ситуації не мовиться.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Обшук на 1+1 Прослушка Гончарука Володимир Зеленський
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