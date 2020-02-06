Після обшуків журналісти 1+1 просять у Зеленського захисту

Група 1+1 media звернулася по допомогу до вищого керівництва держави через обшуки, які працівники СБУ провели у компанії та на робочих місцях журналістів. У своєму зверненні медійники просять президента Зеленського, спікера Разумкова, главу СБУ Баканова та ще низку посадовців не допустити "прямого посягання на свободу слова".

Так, у відкритому листі журналісти поскаржилися на дії СБУ, зокрема, – на обшуки, які проводили 5 лютого. Лист розмістили на сайті медіагрупи.

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Під час обшуку слідчі допустили низку грубих порушень кримінального процесуального закону. Приміром, ухвалою слідчого судді передбачався обшук лише 3 робочих місць конкретних журналістів, але слідчі СБУ наполягали на проведенні обшуку усього приміщення редакції,

– наголошують в 1+1.

На що ще скаржаться в 1+1:

На те, що проводили обшук саме у журналістів програми розслідувань. У компанії кажуть: обшук пов'язаний з викривальною діяльністю програми.

Називають обшук "вкрай небезпечним прецедентом, який створюється у незалежній і демократичній державі, коли державний орган, покликаний дбати про безпеку країни".

Кажуть, що обшуки суперечать принципам політичної нейтральності й неупередженості та є політичним шантажем та способом тиску на свободу медіа.

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