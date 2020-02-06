Після обшуків журналісти 1+1 просять у Зеленського захисту
Група 1+1 media звернулася по допомогу до вищого керівництва держави через обшуки, які працівники СБУ провели у компанії та на робочих місцях журналістів. У своєму зверненні медійники просять президента Зеленського, спікера Разумкова, главу СБУ Баканова та ще низку посадовців не допустити "прямого посягання на свободу слова".
Так, у відкритому листі журналісти поскаржилися на дії СБУ, зокрема, – на обшуки, які проводили 5 лютого. Лист розмістили на сайті медіагрупи.
До теми: До прослушки Гончарука може бути причетна ціла група працівників 1+1, – ЗМІ
Під час обшуку слідчі допустили низку грубих порушень кримінального процесуального закону. Приміром, ухвалою слідчого судді передбачався обшук лише 3 робочих місць конкретних журналістів, але слідчі СБУ наполягали на проведенні обшуку усього приміщення редакції,
– наголошують в 1+1.
На що ще скаржаться в 1+1:
- На те, що проводили обшук саме у журналістів програми розслідувань. У компанії кажуть: обшук пов'язаний з викривальною діяльністю програми.
- Називають обшук "вкрай небезпечним прецедентом, який створюється у незалежній і демократичній державі, коли державний орган, покликаний дбати про безпеку країни".
- Кажуть, що обшуки суперечать принципам політичної нейтральності й неупередженості та є політичним шантажем та способом тиску на свободу медіа.
Обшуки у журналістів 1+1: що відомо
- У середу, 5 лютого, Служба безпеки України приїхала з обшуком в офіс телеканалу 1+1, який належить олігарху Ігорю Коломойському. Причина – таємне прослуховування прем'єра Гончарука в його кабінеті.
- Раніше правоохоронці повідомляли, що запис розмови глави уряду з чиновниками Кабміну нібито монтували на комп'ютері журналіста-розслідувача. Ним може бути журналіст "плюсів" Євген Куксін.
- Згодом голова СБУ Іван Баканов запевнив, що про жоден тиск на журналістів телеканалу "1+1" або утиски свободи слова в Україні у даній ситуації не мовиться.