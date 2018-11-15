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      После принятия соглашения о Brexit из правительства Мэй начали массово увольняться министры

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      Правительство Великобритании приняло проект соглашения о Brexit
      Правительство Великобритании приняло проект соглашения о Brexit / Getty images

      Уже по меньшей мере три британских министра объявили об отставке после принятия проекта соглашения по выходу Великобритании из состава Евросоюза.

      14 ноября правительство Великобритании одобрило проект соглашения об условиях выхода из состава Европейского Союза. Соответствующий документ был принят после заседания, которое длилось более 5 часов.

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      Текст документа уже опубликован на сайте Еврокомиссии. В Брюсселе озвучили сроки переходного периода.

      15 ноября стало известно, что из-за несогласия с проектом соглашения в отставку подало уже несколько министров из правительства Терезы Мэй.

      Первым об отставке объявил министр по вопросам Brexit Доминик Рааб.

      Об этом решении он написал в своем Twitter.

      Сегодня я подал в отставку с поста министра по вопросам Brexit. Я не могу с чистой совестью поддержать условия, предложенные нашим соглашением с ЕС,
      – отметил британский чиновник.

      К своему сообщению он добавил письмо премьер-министру Терезе Мэй с объяснением причин отставки.

      В своем письме к Мэй Рааб, в частности, подчеркнул, что считает режим регулирования, предложенный для Северной Ирландии очень серьезной угрозой для целостности Соединенного Королевства.

      Следующим подала в отставку министр труда и пенсий Эстер Макви.

      "Сделка, которую вы представили вчера перед кабинетом министров, не уважает результаты референдума", – пояснила представитель правительства причину своей отставки.

      Из-за несогласия с проектом соглашения относительно Brexit сообщил также государственный секретарь британского министерства по делам Северной Ирландии Шайлеш Вара.

      Что такое Brexit?Это выход Великобритании из состава Европейского Союза. Референдум о членстве Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании изъявили желание покинуть ЕС, зато 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.

      Теги: Евросоюз Великобритания Новости политики Тереза Мэй Brexit
      Источник: 24 канал
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