После принятия соглашения о Brexit из правительства Мэй начали массово увольняться министры

Уже по меньшей мере три британских министра объявили об отставке после принятия проекта соглашения по выходу Великобритании из состава Евросоюза.

14 ноября правительство Великобритании одобрило проект соглашения об условиях выхода из состава Европейского Союза. Соответствующий документ был принят после заседания, которое длилось более 5 часов.

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Текст документа уже опубликован на сайте Еврокомиссии. В Брюсселе озвучили сроки переходного периода.

15 ноября стало известно, что из-за несогласия с проектом соглашения в отставку подало уже несколько министров из правительства Терезы Мэй.

Первым об отставке объявил министр по вопросам Brexit Доминик Рааб.

Об этом решении он написал в своем Twitter.

Сегодня я подал в отставку с поста министра по вопросам Brexit. Я не могу с чистой совестью поддержать условия, предложенные нашим соглашением с ЕС,

– отметил британский чиновник.

К своему сообщению он добавил письмо премьер-министру Терезе Мэй с объяснением причин отставки.

В своем письме к Мэй Рааб, в частности, подчеркнул, что считает режим регулирования, предложенный для Северной Ирландии очень серьезной угрозой для целостности Соединенного Королевства.

Today, I have resigned as Brexit Secretary. I cannot in good conscience support the terms proposed for our deal with the EU. Here is my letter to the PM explaining my reasons, and my enduring respect for her. pic.twitter.com/tf5CUZnnUz — Dominic Raab (@DominicRaab) 15 листопада 2018 р.

Следующим подала в отставку министр труда и пенсий Эстер Макви.

"Сделка, которую вы представили вчера перед кабинетом министров, не уважает результаты референдума", – пояснила представитель правительства причину своей отставки.

Earlier this morning I informed the Prime Minister I was resigning from her Cabinet pic.twitter.com/ZeBkL5n2xH — Esther McVey (@EstherMcVey1) 15 листопада 2018 р.

Из-за несогласия с проектом соглашения относительно Brexit сообщил также государственный секретарь британского министерства по делам Северной Ирландии Шайлеш Вара.

With much sadness and regret I have submitted my letter of resignation as a Northern Ireland Minister to the Prime Minister. A copy of my letter is attached.

It has been a joy and privilege to serve in the Northern Ireland Office and I will always cherish the fondest memories. pic.twitter.com/SN8j4OwhYD — Shailesh Vara MP (@ShaileshVara) 15 листопада 2018 р.

Что такое Brexit?Это выход Великобритании из состава Европейского Союза. Референдум о членстве Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании изъявили желание покинуть ЕС, зато 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.