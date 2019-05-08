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      После процедуры банкротства ДМК снова будет стабильно работать, – Тарута

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      Днепровский металлургический комбинат
      Днепровский металлургический комбинат / wikimapia.org

      По словам Таруты, несмотря на то, что завод в данный момент работает и обеспечен сырьем, процедура банкротства неизбежна из-за агрессивных кредиторов.

      Днепровский металлургический комбинат продолжит свою работу после проведения процедуры банкротства. Об этом заявил совладелец корпорации ИСД Сергей Тарута во время встречи с коллективом комбината, сообщает "5 канал".

      По словам Таруты, несмотря на то, что завод в данный момент работает и обеспечен сырьем, процедура банкротства неизбежна из-за агрессивных кредиторов.

      Завод снабжен сырьем, завод снабжен ресурсами. Есть проблема со стороны кредиторов. Но она преодолимая, и поэтому моя задача – дать уверенность коллективу, что не нужно слушать всякие сплетни и слухи. Завод будет работать, и я абсолютно уверен, и сделаю все возможное, чтобы комбинат больше никогда не останавливался,
      – заявил Тарута.

      Ранее стали известны подробности, свидетельствующие, что остановка ДМК в 2017 году могла быть создана искусственно.

      Так, согласно схеме, озвученной в СМИ, Днепровский металлургический комбинат по указанию генерального директора "Индустриального союза Донбасса" Олега Мкртчана получил средства от ливанского заказчика Рафика Дау (которого, по информации СМИ связывают с самим Мкртчаном родственные связи, – ред.) на производство продукции, однако после их получения они были выведены на компанию с кипрской пропиской, тем самым оставив завод без оборотных средств, что вынудило остановить производство, сообщают в своем материале журналисты программы "Особый взгляд" на "5 канале".

      В настоящее время, после проведения схемы по выводу денег, ее организаторы пытаются повесить долги на ДМК.

      По словам Таруты, проведение банкротства не помешает производственному процессу.

      "Это не мешает тому, чтобы завод устойчиво работал, приносил доходы предприятию, тем, кто на нем работает, а сам комбинат развивался", – заявил Тарута.

      blog_ava
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      Теги: Днепропетровская область Новости Днепра Металургия Сергей Тарута
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