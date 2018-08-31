После страшного ДТП в Болгарии трое министров лишились должностей

25 августа в Болгарии произошло смертельное ДТП. В результате аварии автобуса 17 человек погибли и более 20 получили серьезные травмы.

Ужасное дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге София – Своге. Автобус перевозил преимущественно пожилых людей, которые возвращались с экскурсии.

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31 августа премьер-министр Болгарии Бойко Борисов потребовал уйти в отставку министру транспорта Ивайло Московского, министру регионального развития Николаю Нанкову и главе МВД Валентину Радеву.



Эту информацию подтвердила представительница правительства Севдалина Арнаудова.



Позже в пятницу глава МВД Болгарии Радева заявил, что таки уходит в отставку, пишут местные СМИ.

Мы берем на себя всю политическую ответственность и подаем в отставку. Мы, очевидно, не справились с организацией надлежащим образом, чтобы избежать такого несчастного случая,

– сказал он на пресс-конференции, на которой также присутствовал министр регионального развития Нанков.

Болгарский оппозиция, в свою очередь, призвала уйти в отставку все правительство во главе с Бойко Борисовым. Оппозиционные политики настаивают, что ужасное ДТП произошло из-за коррупции в стране.