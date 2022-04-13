Последние 2 дня оккупанты вообще не выпускают людей из Мариуполя

Если раньше люди хотя могли выехать из Мариуполя на собственном транспорте, то последние 2 дня оккупанты уже вообще не выпускают жителей из заблокированного города.

Несмотря на полную блокаду с 1 марта, наши военные удерживают оборону. Об этом сообщили в местном ОВА.

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Последние два дня оккупанты не выпускают из города гражданских, которые хотят уехать. Эвакуация из Бердянска в Запорожье продолжается.

Какая в целом ситуация в Донецкой области

В Донецком направлении стабильно напряженно. В частности, в районах Авдеевки, Очеретинской ОТГ, Марьинки и Угледара. Есть разрушение частных домов.

За сутки один человек погиб, трое ранены.

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