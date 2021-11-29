Последние дни эпохи Меркель: изменится ли курс Берлина в отношениях с Украиной

В Германии подходят последние дни эпохи Ангелы Меркель. Новым канцлером станет Олаф Шольц.

Эпоха Меркель – это было время, исполненное достижений, но и разногласий. Германия попала в шпионский скандал в отношении соседей по ЕС, ссорилась с США, заигрывала с Россией, заблокировала вступление в НАТО Украины и Грузии.

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За этот период Германия спустила на тормозах Владимиру Путину войну против этих стран, а еще посадила Европу на газовую иглу "Северного Потока-2".

Отношения России и Германии могут измениться / Фото Getty Images

Впрочем, в начале декабря в Германии присягу примет новое правительство во главе с Олафом Шольцем из социал-демократов. Они победили с небольшим отрывом на осенних выборах и сформировали коалицию с партнерами – либеральной "Свободной демократической партией и "Зелеными".

Как отметил немецкий политолог Андреас Умланд, все центристские партии Германии во внешнеполитических доктринах – близки. Это приоритет к евроинтеграции, это какой-то пацифистский подход и поддержка демократий. Среди тех партий, которые формируют правительство в Германии, нет больших разногласий.

Кто же такой Олаф Шольц

Олаф Шольц – человек не новый в немецкой политике. Был активистом-социалистом. Затем вошел в социал-демократов которые привели его к властному Олимпу. Мужчина успел побывать генсекретарем партии, сенатором и депутатом Бундестага.

Он чуть моложе Меркель, и успел пройти ее школу. Работал в ее Кабмине министром труда. А в последнем коалиционном кабинете занимал должность министра финансов.

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Шольц и Россия

В 2012 году Олаф Шольц стал председателем совета директоров "Южного Потока" – проекта трубы "Газпрома" и европейских компаний в обход Украины, который не реализовали. Еще одна страница связывает его с Россией – это организация гуманитарной помощи в Петербург в 1990-х годах.

Хотя с приближающейся избирательной кампании российские симпатии Шольц предпочитал не проявлять. Даже – критиковать Кремль. Как отметил эксперт-международник, доктор исторических наук Андрей Мартынов, Шольц будет пронемецким канцлером.

Немецкие и украинские интересы в вопросе сдерживании России в Восточной Европе в значительной степени совпадают. Можем считать, что курс светофорной коалиции будет существенно отличаться от того курса, который мы наблюдали по большой коалиции,

– добавил Мартынов.

Олаф Шольц недвусмысленно критиковал Москву за оккупацию Крыма и агрессию на востоке Украины и в Азовском море. Хотя во время выборов он успокаивал противников сооружения "Северного потока-2", к которым относится и Киев.

Уверял, что Германия сделает все, чтобы обеспечить Украине сохранение доходов от транзита, а Польше – терминалы сжиженного газа. От этих постулатов он не отказался и сейчас.

Изменятся отношения Украины и Германии

А вот приглашать Украину в Евросоюз или оборонное НАТО – будущий канцлер категорически не хочет. Здесь он солидарен с предшественницей. Кивает на внутренние проблемы самих уний. А еще на неготовность Киева.

Такое же сдержанное отношение Шольца к вопросу предоставления Украине оружия. Хотя его коллеги из партии "Зеленых" настроены наоборот – поддержать наше государство не словом, а делом.

По словам Мартынова, Германия решила заняться собственными вооруженными силами, несмотря на российские вызовы безопасности и Европе в целом. Поэтому вряд ли стоит ожидать, что ближайшие пол года правительство Германии будет принимать решение о расширении военного сотрудничества с Украиной.

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С приходом Шольца общий курс Берлина в отношениях с Украиной вряд ли изменится. Ведь человек из команды Меркель хорошо усвоил урок: без резких шагов можно годами оставаться у власти в Германии.