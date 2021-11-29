Епоха Меркель – це був час, сповнений досягнень, але і розбіжностей. Німеччина втрапила у шпигунський скандал щодо сусідів по ЄС, сварилася зі США, загравала з Росією, заблокувала поступ в НАТО України та Грузії.

До теми "Клон Меркель": новий канцлер Німеччини може не змінити політику щодо Росії та України

За цей період Німеччина спустила на гальмах Володимиру Путіну війну проти цих країн, а ще посадила Європу на газову голку "Північного Потоку-2".



Стосунки Росії і Німеччини можуть змінитись / Фото Getty Images

Втім, на початку грудня у Німеччині присягу складе новий уряд на чолі з Олафом Шольцем із соціал-демократів. Вони перемогли з невеликим відривом на осінніх виборах і сформували коаліцію із партнерами – ліберальною "Вільною демократичною партією" та "Зеленими".

Як зазначив німецький політолог Андреас Умланд, усі центристські партії Німеччини у зовнішньополітичних доктринах – близькі. Це пріоритет до євроінтеграції, це якийсь пацифістський підхід і підтримка демократій. Серед тих партій, які формують уряд у Німеччині, немає великих розбіжностей.

Хто ж такий Олаф Шольц

Олаф Шольц – людина не нова в німецькій політиці. Був активістом-соціалістом. Потім увійшов до соціал-демократів які привели його до владного олімпу. Чоловік встиг побувати генсекретарем партії, сенатором та депутатом Бундестагу.

Він трохи молодший за Меркель, і встиг пройти її школу. Працював в її Кабміні міністром праці. А в останньому коаліційному кабінеті обіймав посаду міністра фінансів.

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Шольц і Росія

У 2012 році Олаф Шольц став головою ради директорів "Південного Потоку" – проєкту труби "Газпрому" та європейських компаній в обхід України, який не реалізували. Ще одна сторінка пов'язує його з Росією – це організація гуманітарної допомоги до Петербургу у 1990-х роках.

Хоча з наближення виборчої кампанії російські симпатії Шольц волів не проявляти. Ба навіть – критикувати Кремль. Як зазначив експерт-міжнародник, доктор історичних наук Андрій Мартинов, Шольц буде пронімецьким канцлером.

Німецькі та українські інтереси в питанні стримуванні Росії в Східній Європі значною мірою співпадають. Можемо вважати, що курс світлофорної коаліції суттєво відрізнятиметься від того курсу, який ми спостерігали щодо великої коаліції,

– додав Мартинов.

Олаф Шольц недвозначно критикував Москву за окупацію Криму та агресію на Сході України й в Азовському морі. Хоча під час виборів він заспокоював супротивників спорудження "Північного потоку-2", до яких належить і Київ.

Запевняв, що Німеччина зробить усе, щоб гарантувати Україні збереження доходів від транзиту, а Польщі – термінали скрапленого газу. Від цих постулатів він не відмовився і нині.

Чи зміняться стосунки України і Німеччини

А от запрошувати Україну до Євроспілки чи оборонного НАТО – майбутній канцлер категорично не хоче. Тут він солідарний з попередницею. Киває на внутрішні проблеми самих уній. А ще на неготовність Києва.

Зверніть увагу! Таке ж стримане ставлення Шольца до питання надання Україні зброї. Хоча його колеги з партії "Зелених" налаштовані навпаки – підтримати нашу державу не словом, а ділом.

За словами Мартинова, Німеччина вирішила зайнятися власними збройними силами, зважаючи на російські виклики безпеці і Європі загалом. Тому навряд чи варто очікувати, що найближчі пів року уряд Німеччини прийматиме рішення про розширення військової співпраці з Україною.

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З приходом Шольца загальний курс Берліна у відносинах з Україною навряд чи зміниться. Адже людина з команди Меркель добре засвоїла урок: без різких кроків можна роками залишатися при владі в Німеччині.