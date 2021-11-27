Такой коалиции из абсолютно разных партий страна еще не видела. Накануне глава СДПГ и будущий канцлер Олаф Шольц лично объявил о завершении создания коалиции, которую уже окрестили "Светофор".

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Конец 16-летней эпохе правления Меркель

Это значит, что все переговоры по коалиционному соглашению завершены и уже в начале декабря пройдет первое заседание обновленного Бундестага, а Шольца официально объявят канцлером.

К слову, "Светофором" эту коалицию называют из-за цветов партийной символики:

СДПГ – красный;

"Свободные демократы" – жёлтый;

партия "Зеленых" имеет соответствующий названию цвет.

Новая коалиция положила конец 16-летней эпохе правления Меркель и ее партии ХДС. Отныне христианские демократы ушли в оппозицию. Но такие изменения во власти – это еще и вызов всей Германии.



Визначення з ім'ям нового канцлера стало кінцем правління Меркель / Фото Getty Images

Сейчас у аналитиков стоит главный вопрос – как долго и как слаженно сможет работать коалиция "Светофора", ведь идеология партий абсолютно разная – СДПГ являются левоцентристами, партия "Зеленых" – левыми либералами, а "Свободные демократы" – правыми либералами.

Изменится ли политика Германии в отношении Украины

Однако именно такая разность во взглядах сможет сбалансировать работу парламента.

Но нам, конечно же, интересно понять – изменится ли политика Германии в отношении Украины? Для этого предлагаю заглянуть в само коалиционное соглашение трех партий.

Первое, что стоит отметить, это то, что новым министром иностранных дел Германии станет сопредседатель партии "Зеленых" Анналена Бербок. И это прекрасный сигнал для Украины. Партия "Зеленых" – единственная из новой коалиции выступает за вступление Украины, Грузии и Молдовы в ЕС.

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Правда в коалиционном соглашении это стремление "Зеленых" не нашло полного отражения, хотя немцы и подтвердили, что продолжат поддерживать наши европейские стремления.

Но в то же время у Анналены Бербок очень недружелюбное отношение к России. И тому есть, как минимум, две причины:

первая – "Зеленые" настаивают на принципах демократии и безоговорочного соблюдения прав человека, чего в России, конечно же, нет;

вторая – "Зеленые" выступают категорически против увеличения зависимости от углеводородов и требовали остановить "Северный поток-2".

Но и здесь нашлось место компромиссу – в соглашении трех партий нет ни слова о том, что будет делать Германия, если Россия запустит СП2 и прекратит транзит газа через Украину.

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Что касается военной помощи Украине, то здесь есть небольшая надежда, что Германия таки изменит свою позицию относительно поставок оружия в Украину. Хотя до сегодня Бундестаг был категорически против.

Дело в том, что еще одним вице-канцлером станет другой сопредседатель партии "Зеленых "Роберт Хабек. Именно он первым вслух заявил – Германия должна предоставить Украине летальное оружие.

И хоть это заявление вызвало критику, Хабек у власти а значит, пусть не большой, но шанс есть. Пока же в коалиционном соглашении четко закреплено требование к России убраться с территории Украины.

Интересно, что взамен на адекватное поведение, России предлагают сотрудничество в области производства водорода, в сфере здравоохранения и защиты окружающей среды. Кроме того обещают безвиз российской молодежи возрастом до 25 лет.

Шольца называли "клоном Меркель"

Что касается нового канцлера Олафа Шольца, то и здесь есть оптимистичные для Украины новости.

Конечно, принято считать, что СДПГ намного больший симпатик России даже чем партия Меркель. И понятно почему, ведь ее бывший лидер Герхард Шредер с поста канцлера Германии перешел на зарплату российского "Газпрома".

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Но сам Шольц много лет проработал в команде Меркель, а потому даже во время предвыборной кампании повторял все ее тезисы относительно России. Его даже называли "клоном Меркель".

Кроме того, среди немецкий политологов популярна фраза: "Шольц с Путиным в сауну не пойдет". Чего только стоит его августовское заявление о том, что Россия повела себя как варвар, оккупировав украинские территории.

Но всё же, ждать от Шольца каких-то кардинальных подвижек в отношении России и Украины – не стоит. Скорее всего, он попытается просто продолжить линию Ангелы Меркель.

Хотя не стоит забывать, что вице-канцлерами будут представители как раз тех партий, которые требуют более жесткого отношения к России. А потому, в какой-то момент, Шольц просто вынужден будет согласится с позицией своих коллег по коалиции.

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Здесь важно, чтобы украинская дипломатия массированно лоббировала наши интересы нужным немецким политикам.

Что касается немцев, то их также ждут изменения. Новая коалиция до 2030 года обещает увеличить долю возобновляемых источников энергии до 80% по всей стране.

Мигрантам станет проще получить немецкий паспорт, а также планируется разрешить двойное гражданство. Всю страну планируют утыкать зелеными зарядками для электрокаров. А минимальная оплата труда поднимется до 12 евро в час.

Стоит помнить, что все вызовы в Коалиционное соглашение вписать невозможно и, скорее всего, политика может меняться во время всей каденции.