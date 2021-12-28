Последние две области Украины выйдут из красной зоны

В Украине по состоянию на 28 декабря было принято решение вывести из красной зоны карантина две последние области. Новые правила вступят в силу с 00.00 30 декабря.

Министр Кабмина Олег Немчинов сообщил, что в желтую зону карантина перейдут Волынская и Запорожская области. В Украине не останется ни одного "красного" региона.

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Соответствующее решение приняла Государственная комиссия.

В Украине действуют новые правила карантина

Также Немчинов напомнил, что с 6 декабря в Украине действуют новые правила карантина.

В частности, посещать общественные учреждения могут только люди, получившие, по меньшей мере, одну дозу вакцины от коронавируса. Также действующими остаются:

результат отрицательного теста на COVID-19 (но только в течение 72 часов);

COVID-сертификат о выздоровлении.

Тем временем для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов нужно иметь, по крайней мере, одну прививку от COVID-19.

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Главный санврач Игорь Кузин заявил, что в Украине могут усилить карантин.

Все из-за нового штамма коронавируса Омикрон.

Он – почти в два раза инфекционнее, чем штамм Дельта.

Сейчас трудно спрогнозировать, как поведет себя Омикрон. В частности, соответствующие корректировки могут быть внесены в адаптивный карантин. В частности, речь может идти об усилении масочного режима.

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Сообщение Немчинова:

Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 30 декабря 2021 года "желтый" уровень эпидемической опасности на территории Волынской и Запорожской областей.

Также напомним, что с 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина. Теперь посещать общественные заведения на желтом уровне эпидбезопасности могут только те, кто получил, по меньшей мере, одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ – "желтый" COVID-сертификат или справку 063/о.

Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов нужно иметь, по крайней мере, одну прививку против COVID-19. В то же время, для посещения общественных заведений можно использовать и отрицательный тест, действующий 72 часа, или альтернативный документ – COVID-сертификат о выздоровлении.

Таким образом, на желтом уровне эпидбезопасности общественные заведения не смогут обслуживать клиентов, а также допускать к работе тех, у кого нет ни одного из перечисленных документов.