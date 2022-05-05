Если в мире существует ад, то он на "Азовстали", – Андрющенко
О ситуации на "Азовстали" рассказал заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, российские оккупанты постоянно штурмуют металлургический комбинат.
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Заместитель Вадима Бойченко рассказал, что российские военные совершают даже ночные атаки. Для корректировки обстрелов они используют дроны.
Он сообщил, что некоторые бои между вооруженными силами Украины и войсками агрессора уже на территории "Азовстали".
Обстрелы и штурм без перерыва. Даже ночью с корректировкой огня из дронов. Местами боевые действия уже за забором завода,
– сообщил Андрющенко.
Видео вражеских обстрелов
Заместитель Бойченко сообщил, что для жителей Мариуполя снова закрыта часть Левобережного района от парка Радуги. Он подчеркнул, что людям пришлось самостоятельно и без предупреждения срочно эвакуироваться.
Последние 11 квадратных километров свободы в Мариуполе превращены в ад,
– резюмировал Андрющенко.
Последние новости из "Азовстали"
Украинские военные, героически держащие оборону в Мариуполе, и гражданские более 2 месяцев используют укрытие "Азовстали". Там люди скрываются от мощных обстрелов, которые производит армия России. Среди них много раненых.
Только 1 мая российские оккупанты наконец-то разрешили эвакуировать мирных людей из "Азовстали". Мариупольцев эвакуируют в Запорожье.
Уже 3 мая войска агрессора приступили к штурму завода. В среду, 4 мая, в СМИ появилась информация, что оккупанты прорвались на территорию "Азовстали". Эту информацию подтвердили в Генштабе ВСУ, но отметили, что у врага нет успеха.
Долгое время с украинскими военными не было связи. Вечером 4 мая председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что связь с азовцами есть.
Впоследствии на связь вышел командир защитников "Азовстали" Денис Прокопенко. Он сообщил, что на "Азовстали" продолжаются тяжелые бои.
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