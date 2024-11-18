Например, Байден мог бы пригласить наше государство в НАТО. Такое мнение 24 Каналу озвучил общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин.

Смотрите также Деньги, оружие и след в истории: что может сделать Байден для Украины до прихода Трампа в Белый дом

"Я думаю, что Байдену нужно пригласить Украину в НАТО сегодня и тут же дать ей гарантии. Сказать: "Или Путин тут же останавливается, или мы вступаем на защиту члена НАТО – Украины", – предположил он.

Также Байден мог бы издать президентский приказ об амнистии всех нелегальных эмигрантов любыми способами. Ведь сейчас могут начаться депортации из Штатов. По словам общественного и политического деятеля из США, вряд ли Джо Байден примет такие решения.

Напомним, администрация действующего президента США Джо Байдена позволила Украине применять дальнобойные ракеты ATACMS вглубь территории России. Президент Украины Владимир Зеленский вечером 17 ноября прокомментировал эту информацию. Он заявил, что удары наносят не словами, такие вещи не анонсируют, а ракеты "сами за себя скажут".