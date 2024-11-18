Наприклад, Байден міг би запросити нашу державу до НАТО. Таку думку 24 Каналу озвучив громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін.

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"Я думаю, що Байдену потрібно запросити Україну до НАТО сьогодні і тут же дати їй гарантії. Сказати: "Або Путін тут же зупиняється, або ми вступаємо на захист члена НАТО – України", – припустив він.

Також Байден міг би видати президентський наказ про амністію усіх нелегальних емігрантів будь-якими способами. Адже зараз можуть розпочатись депортації з Штатів. За словами громадського та політичного діяча зі США, навряд чи Джо Байден прийме такі рішення.

Нагадаємо, адміністрація чинного президента США Джо Байдена дозволила Україні застосовувати далекобійні ракети ATACMS вглиб території Росії. Президент України Володимир Зеленський ввечері 17 листопада прокоментував цю інформацію. Він заявив, що ударів завдають не словами, такі речі не анонсують, а ракети "самі за себе скажуть".