Президент США погодив використання Україною ракет великої дальності тільки для обстрілу російських і північнокорейських сил у Курській області, передає 24 Канал з посиланням на Axios.

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Зняття обмежень від Байдена із новими обмеженнями

Зазначається, що у такий спосіб Білий дім відреагував на залучення Кремлем до агресії проти України десятків тисяч північнокорейських солдатів. Ті, за даними розвідки, перебувають саме на Курщині.

Дозволивши Києву бити ATACMS по військах КНДР, Байден сподівається стримати Пхеньян від відправки додаткових сил до Росії. Крім того, президент робить ставку на те, що наступ окупантів у Курській області зазнає невдачі.

Зверніть увагу! За даними Bloomberg, Північна Корея планує відправити до 100 тисяч військових до Росії для підтримки у війні проти України.

Тим часом експерт з аналітичного центру Foundation for Defense of Democracies (FDD) Джон Харді сказав журналістам, що дозвіл не повинен обмежуватися Курською областю.

Дозволити Україні завдавати ударів по високопріоритетних цілях по всій Росії може поставити Київ у кращу позицію для потенційних переговорів, зокрема шляхом стимулювання Москви погодитися на мораторій на удари по критичній енергетичній інфраструктурі,

— пояснив Харді.

Тим часом джерела The Washighton Post пишуть, що дозвіл на удари ATACMS по Росії згодом може розширитися на всю її територію.

Майкл Кофман, з Фонду Карнегі за міжнародний мир, каже, що дозвіл від США може бути корисним для України в оперативному плані, дозволяючи їй краще захищати та утримувати оборону на території, яку вона займає у Курській області. У такий спосіб вона зможе компенсувати вигоду, яку отримує Росія від використання північнокорейських сил на цій конкретній ділянці фронту.