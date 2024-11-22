Такое мнение в эфире 24 Канала высказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, прокомментировав последние заявления Путина. Диктатор продолжает поднимать ставки и может доиграться.

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Путин пошел ва-банк

Как отметил Свитан, Путин постоянно рассказывает, что Россия якобы воюет уже с НАТО. Но на самом деле Альянс не почувствовал каких-то особых проблем. Диктатор боится ответа от НАТО.

Трудно сказать, что у НАТО есть проблемы. Путин даже ни одной ракеты не запускал по НАТО. Единственной была Х-55, которая забрела в Польшу. Путин блефует и топочит ногами. Он боится НАТО. А в Альянсе понимают, что с Путиным нужно бороться,

– сказал Свитан.

Обратите внимание! Уже случались ситуации, когда российские "Шахеды" пересекали воздушное пространство Румынии, которая является членом НАТО.

Вероятно, удары баллистической ракеты среднего радиуса действия и угрозы Путина не останутся без реакции Запада. Там могут начать еще больше прижимать диктатора, вводя дополнительные санкции и усиливая военную помощь для Украины.

Думаю, что Запад ударит по экономике России. Будут санкции, аресты имущества по миру. Возможно, таки отключат все российские банки от SWIFT. Нам передадут больше боеприпасов и дальних средств поражения. Путин пошел ва-банк, но не рассчитал своих сил. Думаю, что в России будет "веселый" Новый год,

– считает Свитан.

Напомним, Россия ударила по Днепру 21 ноября баллистической ракетой средней дальности "Кедр". Теперь Путин начинает пугать и Украину и международных партнеров этим оружием. Руководитель ГУР Кирилл Буданов объяснил, что это за ракета.