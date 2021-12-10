Последние заседания Рады в году: что на них будут рассматривать

С 13 декабря стартует последняя в этом году пленарная неделя в Верховной Раде. По словам нардепов, она должна быть спокойной. Хотя возможны и внеочередные заседания.

Депутат Ярослав Железняк отметил, что повестка дня будет без резонансных вопросов. Он добавил, что никто не будет собирать народных избранников на рекордные явки.

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Что будут рассматривать

Вторник:

постановления об отмене голосования за законопроект №5600 и многие экономические вопросы,

расширение списка объектов для приватизации – №5397,

отмена моратория на открытие дел по банкротству – №4220,

Закон о Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку – №5865,

налоговый закон относительно Дии City – №5376.

Среда:

уголовная ответственность за незаконное опасное строительство – №5877,

назначение членов Нацсовета по вопросам телевидения и радио,

отмена обязательных лицензионных марок на аудиовизуальные продукты – №3474,

льготы для индустриальных парков – №5688, №5689,

уменьшение пенсионного сбора с ювелирки – №4614,

закон о кредитных союзах – №5125

Четверг:

Стимулы для виноградарства – №2064,

антитабачный законопроект – №4358,

распределение в местные бюджеты акциза по розничной продаже табака – №5719,

уменьшение налогообложения игорного бизнеса – №2713-д.

Пятница:

Законопроект относительно спорта ветеранов – №5526,

е-билет в общественном транспорте – №5705.

Возможны внеочередные заседания

Железняк отметил, что во вторник может быть внеочередное заседание по медицинским законам. Речь идет о продлении медреформы – законопроект №6306, трансплантации – №5831, "автономизации" государственных медучреждений – №5873, а также адаптации фармацевтического рынка к стандартам ЕС – №5547

Также существует возможность внеочередного заседания в четверг.