Последний болгарский царь не смог через суд вернуть свою летнюю резиденцию

Европейский суд по правам человека решил, что последний болгарский царь и его сестра не могут получить обратно в собственность свои дома. Ведь суд решил, что страна не обязана возвращать имущество.

Говорится о летней резиденции королевской семьи и охотничьем домике. Эту собственность в 1947 году передали государству после прихода к власти коммунистов.

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Суд отказался вернуть имения последнему правящему монарху Болгарии

Европейский суд по правам человека во вторник (7 сентября – 24 канал) принял решение о том, что последний правящий монарх Болгарии Симеон II Борисов Саксен-Кобург-Готский и его сестра Мария-Луиза Борисова Хробок, не будут иметь в собственности охотничий домик и летнюю резиденцию,

– говорится в сообщении.

Суд заявил, что причина такого отклонения иска – Болгария не обязана "возвращать имущество, переданное им в их ратификацию". Такое решение приняли в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека.

Однако суд решил, что страна должна будет оплатить истцу 5 тысяч евро за возмещение расходов.

Что известно о деле с передачей имений последнему монарху Болгарии