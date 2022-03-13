Последний день работы Mcdonald's в России: москвичи образовали километровые очереди
13 марта 2022 , 20:50Читати новину українською
Источник:"Украинская правда"
Пока украинцы борются за свою жизнь и свободу, москвичи устроили аншлаг в последний день работы McDonald's. В сеть попало видео из заведения на улице Пушкинской.
McDonald's на Пушкинской в Москве в последний день работы переполнен. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на российское провластное СМИ.
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К слову, это заведение было открыто 31 января 1990 года. Оно стало первым предприятием сети в СССР.
Также известно, что километровые очереди выстроились в заведении McDonald's в Сочи.