В последний разрешенный день: проект госбюджета-2022 передали в Раду
Источник:Верховная Рада
Украинское правительство утвердило проект государственного бюджета на 2022 год. Его уже передали на рассмотрение парламента.
Перед этим премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил главные показатели документа. Больше всего планируют направить на медицинскую отрасль – 4,5%.
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Основное о госбюджете на 2022 год
Глава Кабмина назвал приоритеты, заложенные в проекте. Речь идет о финансировании обороноспособности государства, развитии медицинской сферы, образования, инфраструктуры, а также ряда социальных программ.
Вырастут зарплаты для медицинских работников, а также увеличатся стипендии для студентов учебных заведений. Кроме этого, предусмотрено финансирование 100% очереди для ветеранов АТО для приобретения жилья.Обратите внимание! Правительство направило проект в Верховную Раду в последний разрешенный Бюджетным кодексом день – 15 сентября.
В правительстве рассчитывают, что дефицит Госбюджета в 2022 году снизится с 5,5% до 3,5% ВВП и составит 188 миллиардов гривен.
Какие цифры заложены в бюджет-2022 / Инфографика 24 канала
Что этому предшествовало
- Еще в начале сентября в Министерстве финансов сообщили, что Госбюджет-2022 осуществляется в условиях ограниченного финансового ресурса.
- Впоследствии о документе высказался и Денис Шмыгаль. Он заверил, что проект государственного бюджета будет сбалансированным и реалистичным.