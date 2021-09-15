В последний разрешенный день: проект госбюджета-2022 передали в Раду

Украинское правительство утвердило проект государственного бюджета на 2022 год. Его уже передали на рассмотрение парламента.

Перед этим премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил главные показатели документа. Больше всего планируют направить на медицинскую отрасль – 4,5%.

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Основное о госбюджете на 2022 год

Глава Кабмина назвал приоритеты, заложенные в проекте. Речь идет о финансировании обороноспособности государства, развитии медицинской сферы, образования, инфраструктуры, а также ряда социальных программ.

Вырастут зарплаты для медицинских работников, а также увеличатся стипендии для студентов учебных заведений. Кроме этого, предусмотрено финансирование 100% очереди для ветеранов АТО для приобретения жилья.

Правительство направило проект в Верховную Раду в последний разрешенный Бюджетным кодексом день – 15 сентября.

В правительстве рассчитывают, что дефицит Госбюджета в 2022 году снизится с 5,5% до 3,5% ВВП и составит 188 миллиардов гривен.



Какие цифры заложены в бюджет-2022 / Инфографика 24 канала

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