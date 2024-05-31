С последним звонком: красивые открытки и трогательные поздравления в стихах и прозе

В эту пятницу, 31 мая, в школах Украины звучит последний звонок. Сегодня школьники уходят на желанный отдых, а выпускники делают первый шаг во взрослую жизнь.

В праздничный день не забудьте поздравить близких с последним звонком. 24 Канал подобрал лучшие поздравления в картинках, стихах и прозе.

Обратите внимание С последним звонком, выпускники: подборка лучших поздравлений в картинках

Поздравления с последним звонком

Зі шкільного найріднішого порогу,

З найкращої юнацької весни

У добрий час, у світлу путь-дорогу

Благословляємо вас, доньки й сини!

І хлібом-сіллю радо проводжаєм,

Щоб вам жилось в достатку і теплі.

Ми від душі вам, діточки, бажаєм

Любові, миру, щастя на землі!

***

Незабудок букетик малий

Зоріє у тебе на грудях,

Стелиться шлях непростий та ясний,

Для тебе між добрії люди.

Все добре зі школи візьми у життя,

І вчительську мудрість, і шану від друзів,

Хай легкою буде доля твоя,

Хай люблять тебе і шанують усюди!



Поздравление с последним звонком / Фото "Страна У"

Чомусь сьогодні шкільний нам дзвінок

З жалем дзвенить, ніби плаче струмок.

Певно, сумує наш рідний дзвінок,

Що не покличе вже нас на урок.

Разом з дзвінком сумуємо й ми,

З вами здружились, зріднилися ми.

Якось незвично, що вже на урок

Клас випускний ваш не кличе дзвінок.

Що ж, відлітайте ключем журавлиним —

У вирій життя школа нас проводжає.

Хай вам зірниця палає щаслива!

Від щирого серця добра вам бажаєм.

***

Вам бажаємо ми вперед йти,

Відчуваючи силу всіх прагнень,

І нехай буде щастя попереду,

І нехай буде багато вражень!



Поздравление с последним звонком / Фото "Апостроф"

Поздравляю всех с последним звонком! Пусть сегодняшний день будет наполнен радостью, смехом и незабываемыми моментами. Это особое время, когда вы прощаетесь со школой и готовитесь к новому этапу в своей жизни. Пусть ваше будущее будет ярким и успешным!

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Когда-то веселый звонок вас встречал на пороге в 1 класс, а сегодня он раздается в знак прощания со школой. Прощальные минуты всегда наполнены яркими воспоминаниями и щемящей грустью от того, что уходит в прошлое что-то важное, дорогое, родное. Дорогие выпускники! Пусть каждый из вас найдет свою дорогу в жизни. Для вас в школьных окнах всегда будет гореть свет.



Поздравление с последним звонком / Фото "Страна У"

Уважаемые учителя, поздравляем с последним звонком! Этот день символизирует завершение тяжелого, но очень важного дела. Ваш вклад в жизнь наших детей неоценим, и мы ценим вашу самоотверженность, терпение и профессионализм. Пусть лето принесет Вам заслуженный отдых и вдохновение для новых свершений!

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Поздравляем с праздником Последнего звонка! Учителям благодарим и желаем хорошо отдохнуть от шумных классов и исписанных тетрадей. Деткам желаем весело и с пользой провести каникулы, получить массу ярких впечатлений и с новыми силами приобретать знания!