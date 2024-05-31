С последним звонком: красивые открытки и трогательные поздравления в стихах и прозе
В эту пятницу, 31 мая, в школах Украины звучит последний звонок. Сегодня школьники уходят на желанный отдых, а выпускники делают первый шаг во взрослую жизнь.
В праздничный день не забудьте поздравить близких с последним звонком. 24 Канал подобрал лучшие поздравления в картинках, стихах и прозе.
Обратите внимание С последним звонком, выпускники: подборка лучших поздравлений в картинках
Поздравления с последним звонком
Зі шкільного найріднішого порогу,
З найкращої юнацької весни
У добрий час, у світлу путь-дорогу
Благословляємо вас, доньки й сини!
І хлібом-сіллю радо проводжаєм,
Щоб вам жилось в достатку і теплі.
Ми від душі вам, діточки, бажаєм
Любові, миру, щастя на землі!
***
Незабудок букетик малий
Зоріє у тебе на грудях,
Стелиться шлях непростий та ясний,
Для тебе між добрії люди.
Все добре зі школи візьми у життя,
І вчительську мудрість, і шану від друзів,
Хай легкою буде доля твоя,
Хай люблять тебе і шанують усюди!
Поздравление с последним звонком / Фото "Страна У"
Чомусь сьогодні шкільний нам дзвінок
З жалем дзвенить, ніби плаче струмок.
Певно, сумує наш рідний дзвінок,
Що не покличе вже нас на урок.
Разом з дзвінком сумуємо й ми,
З вами здружились, зріднилися ми.
Якось незвично, що вже на урок
Клас випускний ваш не кличе дзвінок.
Що ж, відлітайте ключем журавлиним —
У вирій життя школа нас проводжає.
Хай вам зірниця палає щаслива!
Від щирого серця добра вам бажаєм.
***
Вам бажаємо ми вперед йти,
Відчуваючи силу всіх прагнень,
І нехай буде щастя попереду,
І нехай буде багато вражень!
Поздравление с последним звонком / Фото "Апостроф"
Поздравляю всех с последним звонком! Пусть сегодняшний день будет наполнен радостью, смехом и незабываемыми моментами. Это особое время, когда вы прощаетесь со школой и готовитесь к новому этапу в своей жизни. Пусть ваше будущее будет ярким и успешным!
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Когда-то веселый звонок вас встречал на пороге в 1 класс, а сегодня он раздается в знак прощания со школой. Прощальные минуты всегда наполнены яркими воспоминаниями и щемящей грустью от того, что уходит в прошлое что-то важное, дорогое, родное. Дорогие выпускники! Пусть каждый из вас найдет свою дорогу в жизни. Для вас в школьных окнах всегда будет гореть свет.
Поздравление с последним звонком / Фото "Страна У"
Уважаемые учителя, поздравляем с последним звонком! Этот день символизирует завершение тяжелого, но очень важного дела. Ваш вклад в жизнь наших детей неоценим, и мы ценим вашу самоотверженность, терпение и профессионализм. Пусть лето принесет Вам заслуженный отдых и вдохновение для новых свершений!
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Поздравляем с праздником Последнего звонка! Учителям благодарим и желаем хорошо отдохнуть от шумных классов и исписанных тетрадей. Деткам желаем весело и с пользой провести каникулы, получить массу ярких впечатлений и с новыми силами приобретать знания!