У святковий день не забудьте привітати близьких з останнім дзвоником. 24 Канал підібрав найкращі вітання у картинках, віршах та прозі.
Зверніть увагу З останнім дзвоником, випускники: добірка найкращих привітань у картинках
Привітання з останнім дзвоником
Зі шкільного найріднішого порогу,
З найкращої юнацької весни
У добрий час, у світлу путь-дорогу
Благословляємо вас, доньки й сини!
І хлібом-сіллю радо проводжаєм,
Щоб вам жилось в достатку і теплі.
Ми від душі вам, діточки, бажаєм
Любові, миру, щастя на землі!
***
Незабудок букетик малий
Зоріє у тебе на грудях,
Стелиться шлях непростий та ясний,
Для тебе між добрії люди.
Все добре зі школи візьми у життя,
І вчительську мудрість, і шану від друзів,
Хай легкою буде доля твоя,
Хай люблять тебе і шанують усюди!
Привітання з останнім дзвоником / Фото "Країна У"
Чомусь сьогодні шкільний нам дзвінок
З жалем дзвенить, ніби плаче струмок.
Певно, сумує наш рідний дзвінок,
Що не покличе вже нас на урок.
Разом з дзвінком сумуємо й ми,
З вами здружились, зріднилися ми.
Якось незвично, що вже на урок
Клас випускний ваш не кличе дзвінок.
Що ж, відлітайте ключем журавлиним —
У вирій життя школа нас проводжає.
Хай вам зірниця палає щаслива!
Від щирого серця добра вам бажаєм.
***
Вам бажаємо ми вперед йти,
Відчуваючи силу всіх прагнень,
І нехай буде щастя попереду,
І нехай буде багато вражень!
Привітання з останнім дзвоником / Фото "Апостроф"
Вітаю всіх з останнім дзвоником! Нехай сьогоднішній день буде наповнений радістю, сміхом і незабутніми моментами. Це особливий час, коли ви прощаєтеся зі школою і готуєтесь до нового етапу у своєму житті. Нехай ваше майбутнє буде яскравим і успішним!
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Колись веселий дзвоник вас зустрічав на порозі в 1 клас, а сьогодні він лунає на знак прощання зі школою. Прощальні хвилини завжди наповнені яскравими спогадами і щемливим сумом від того, що йде в минуле щось важливе, дороге, рідне. Дорогі випускники! Нехай кожен із вас знайде свою дорогу в житті. Для вас у шкільних вікнах завжди буде горіти світло.
Привітання з останнім дзвоником / Фото "Країна У"
Шановні вчителі, вітаємо з останнім дзвоником! Цей день символізує завершення важкої, але дуже важливої справи. Ваш внесок у життя наших дітей неоціненний, і ми цінуємо вашу самовідданість, терпіння та професіоналізм. Нехай літо принесе Вам заслужений відпочинок і натхнення для нових звершень!
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Вітаємо зі святом Останнього дзвінка! Вчителям дякуємо і бажаємо добре відпочити від галасливих класів і списаних зошитів. Діткам бажаємо весело і з користю провести канікули, отримати масу яскравих вражень і з новими силами здобувати знання!