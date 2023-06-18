В Дергачах Дом культуры российские захватчики разрушили в ночь на 13 мая 2022 года. Там остались одни развалины.

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На опубликованных фото можно увидеть, как школьники станцевали свой выпускной вальс перед разрушенным Домом культуры в Дергачах.

Как рассказал начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко, это здание было центром культурной жизни города, а с начала полномасштабной войны стало гуманитарным центром и приютом для десятков людей.

Задоренко назвал разрушенное сооружение "символом непокорности" горожан.

Выпускной вальс на руинах Дома культуры / фото BBC

Отметим, что во время российского вторжения в Украину Дергачи подверглись обстрелам и разрушениям во время боев за Харьков. Российские террористы пытались оцепить город, но у них ничего не получилось.

9 марта российские захватчики были выбиты из района вокруг Дергачей. Однако, к сожалению, постоянные обстрелы привели к жертвам среди жителей города.

В частности, 12 мая 2022 года в Дергачах был обстрелян Дом культуры. В результате этого погибли два человека, а четверо были ранены. В следующую ночь на 13 мая это здание было уже полностью разрушено ракетным ударом.

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