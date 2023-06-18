У Дергачах Будинок культури російські загарбники зруйнували в ніч на 13 травня 2022 року. Там залишились одні руїни.

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На оприлюднених фото можна побачити, як школярі станцювали свій випускний вальс перед зруйнованим Будинком культури у Дергачах.

Як розповів начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко, ця будівля була осередком культурного життя міста, а з початку повномасштабної війни стала гуманітарним центром та прихистком для десятків людей.

Задоренко назвав зруйновану споруду "символом нескореності" містян.

Випускний вальс на руїнах Будинку культури / фото BBC

Зауважимо, що упродовж російського вторгнення в Україну Дергачі зазнали обстрілів та руйнувань під час боїв за Харків. Російські терористи намагались оточити місто, але у них нічого не вийшло.

9 березня російських загарбників було вибито з району навколо Дергачів. Однак, на жаль, постійні обстріли призвели до жертв серед жителів міста.

Зокрема, 12 травня 2022 року у Дергачах було обстріляно Будинок культури. Внаслідок цього загинули дві особи, а четверо – було поранено. У наступну ніч на 13 травня цю будівлю було вже повністю зруйновано ракетним ударом.

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