У Дергачах Будинок культури російські загарбники зруйнували в ніч на 13 травня 2022 року. Там залишились одні руїни.
Зверніть увагу У Києві учні станцювали випускний вальс під час тривоги у метро: зворушливе відео
Останній дзвоник на руїнах у Дергачах
На оприлюднених фото можна побачити, як школярі станцювали свій випускний вальс перед зруйнованим Будинком культури у Дергачах.
Як розповів начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко, ця будівля була осередком культурного життя міста, а з початку повномасштабної війни стала гуманітарним центром та прихистком для десятків людей.
Задоренко назвав зруйновану споруду "символом нескореності" містян.
Випускний вальс на руїнах Будинку культури / фото BBC
Зауважимо, що упродовж російського вторгнення в Україну Дергачі зазнали обстрілів та руйнувань під час боїв за Харків. Російські терористи намагались оточити місто, але у них нічого не вийшло.
9 березня російських загарбників було вибито з району навколо Дергачів. Однак, на жаль, постійні обстріли призвели до жертв серед жителів міста.
Зокрема, 12 травня 2022 року у Дергачах було обстріляно Будинок культури. Внаслідок цього загинули дві особи, а четверо – було поранено. У наступну ніч на 13 травня цю будівлю було вже повністю зруйновано ракетним ударом.
Останній дзвоник в Україні під час війни
- Нагадаємо, що у Києві 15 та 16 червня у школах пролунав останній дзвоник. Однак у ці дні у місті лунали і повітряні тривоги. Так, мережу зворушило відео одного із таких прощань зі школою київських учнів у підземці. Випускники продовжили святкувати останній дзвоник просто у метро і зачарували своїм випускним вальсом під час повітряної тривоги.
- Окрім цього, у Чернігові випускники станцювали вальс на подвір'ї своєї школи, яку зруйнували росіяни. У березні 2022 року окупанти скинули на неї бомби.