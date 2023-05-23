В России еще один подросток достал нож во время празднования последнего звонка. Об этом пишут вражеские СМИ, передает 24 Канал. Похожий случай, кстати, был в Волгоградской области.

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Что произошло в Башкирии

В одном из башкирских населенных пунктов школьник напал с ножом на своих сверстников. Известно, что девятиклассники пили алкоголь на природе в деревне. Во время празднования прихода каникул подростки поссорились.

В результате один из школьников достал нож и ударил им своих знакомых. Дети получили ранения, но их жизни уже ничего не угрожает.

Резня на школьных праздниках приобретает массовость

Напомним, россияне празднуют последний звонок 23 мая. В этот день на территории России уже второй раз подростки нападают на сверстников с ножами. Первый известный случай произошел в Волгоградской области.

17-летний парень пытался перерезать глотку девушке. Он напал на нее посреди торжественной церемонии, когда рядом находились одноклассники, ученики младших классов, учителя, родители. Очевидцы засняли этот момент. У юноши быстро отобрали оружие, а школьницу госпитализировали.

По версии следствия, подросток мог напасть на девушку из-за безответной любви. Также российские правоохранители обвинили во всем видеоигры. Во время допроса нападавший находился в неадекватном состоянии и нецензурно выражался. Свое поведение он объяснил желанием вымогать деньги у семьи этой девушки и всей школы. Однако при этом парень не смог назвать фамилию раненой школьницы.

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