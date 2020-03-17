Последний день курсирования поездов: Укрзализныця использует максимальное количество вагонов

С 18 марта в Украине полностью прекратят междугороднее пассажирское железнодорожное сообщение. Следовательно, граждане 17 марта активно раскупают билеты на поезда, чтобы иметь возможность добраться домой. В связи с этим, "Укрзализныця" увеличила количество вагонов в поездах.

Об этом представители компании сообщили в комментарии "Украинской правде".

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Укрзализныця фиксирует рост продаж билетов на поезда, отправляют сегодня (17 марта – 24 канал) в рейс. Мы понимаем, как важно пассажирам добраться домой. Поэтому сегодня поезда будут отправляться с максимальным количеством вагонов,

– отметили в Укрзализныце.

Для уменьшения очередей в железнодорожных кассах в течение 17 марта Укрзализныця обещает открыть их максимальное количество на всех вокзалах страны.

В компании также отметили, что с 12:00 18 марта все железнодорожные вокзалы будут закрыты для посетителей, будут работать только железнодорожные кассы возврата билетов.

На вокзалы одновременно будут пускать группы людей в количестве не более 10 человек.

Как вернуть ранее приобретенный железнодорожный билет?Укрзализныця возвращает пассажирам полную стоимость билетов на отмененные поезда – без взимания дополнительных сборов. Для возврата денег нужно обратиться в любую железнодорожную кассу (если вы покупали бумажные билеты) или сделать это онлайн (для билетов, приобретенных через интернет).

Внимание! Вернуть билеты можно в течение месяца с даты отмены поезда, поэтому в Укрзализныци призывают пассажиров по возможности не торопиться на вокзалы возвращать билеты, чтобы не подвергать свою жизнь угрозе, находясь в толпе.



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