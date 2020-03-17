Останній день курсування поїздів: Укрзалізниця використовує максимальну кількість вагонів

З 18 березня в Україні повністю припинять міжміське пасажирське залізничне сполучення. Відтак громадяни 17 березня активно розкуповують квитки на потяги, аби мати змогу добратися додому. У зв’язку з цим, Укрзалізниця збільшила кількість вагонів у поїздах.

Про це представники компанії повідомили у коментарі "Українській правді".

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Укрзалізниця фіксує збільшення продажу квитків на поїзди, що відправляють сьогодні (17 березня – 24 канал) в рейс. Ми розуміємо, як важливо пасажирам дістатися домівок. Тому сьогодні поїзди відправлятимуться з максимальною кількістю вагонів,

– наголосили в Укрзалізниці.

Для зменшення черг до залізничних кас упродовж 17 березня Укрзалізниця обіцяє відкрити їх максимальну кількість на усіх вокзалах країни.

У компанії також зауважили, що з 12:00 18 березня усі залізничні вокзали будуть закриті для відвідувачів, працюватимуть лише залізничні каси на повернення квитків.

На вокзали одночасно пускатимуть групи людей у кількості не більше 10 осіб.

Як повернути раніше придбаний залізничний квиток?Укрзалізниця повертатиме пасажирам повну вартість квитків на скасовані поїзди – без стягнення додаткових зборів. Для повернення грошей потрібно звернутися у будь-яку залізничну касу (якщо ви купували паперові квитки) або зробити це онлайн (для квитків, придбаних через інтернет).

Увага! Повернути квитки можна впродовж місяця з дати скасування поїзда, тому в Укрзалізниці закликають пасажирів за можливості не поспішати на вокзали повертати квитки, щоб не піддавати своє життя загрозі, перебуваючи в натовпі.



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