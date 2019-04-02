Последний шанс: что поможет Порошенко "обойти" Зеленского

В первом туре президентских выборов с достаточно большим отрывом победил комик Владимир Зеленский. Его же оппонент, Петр Порошенко, отстает от него более чем 14%. Эксперты рассказали, что нужно сделать действующему президенту, чтобы одержать победу в этой гонке.

По результатам первого тура выборов, за Владимира Зеленского проголосовали 30,22% украинцев, тогда как Петр Порошенко набрал 15,95% голосов избирателей. Есть ли шансы у Петра Алексеевича за три недели убедить большую часть граждан Украины отдать голос за него?

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Первый заместитель директора Национального института стратегических исследований Василий Яблонский в комментарии 24 каналу отметил, что Петр Порошенко вполне может во второй раз возглавить страну. Поскольку Зеленский получил чуть более 30% голосов, что на самом деле лишь 18-19% от всех избирателей.

По словам эксперта, здесь для Порошенко есть несколько направлений. Первый – убедить людей, которые голосовали за других кандидатов. Второй – попытаться подтянуть тех, кто вообще не ходил на выборы, показав более решительные действия, которые они хотят увидеть. Это, прежде всего, кадровые изменения, "рубка рук" – какие-то радикальные вещи.

Избиратели в массе своей хотят зрелищ. Поэтому главное – решительные действия. И президент готов к этому. Он сказал, что услышал людей, и теперь стоит вопрос, продемонстрирует ли он то, что услышал. Думаю, да, поскольку он уже заявил, что готов бороться,

– отметил эксперт.



Порошенко после первого тура заявил, что услышал, что нужно украинцам

Политический аналитик Дмитрий Купыра в свою очередь отмечает: то, что Петр Порошенко прошел во второй тур, уже можно считать положительным моментом для его команды. Ведь еще несколько месяцев назад в соцопросах он проигрывал Юлии Тимошенко.

Важно то, что многие украинцы на выборы не пришли, и неизвестно, кого поддерживают эти люди и проголосуют ли они во втором туре.

По словам эксперта, дебаты действительно могут помочь Порошенко. Команда действующего президента начала активно требовать их проведения, когда увидела, кто их оппонент. Ведь пока из выступлений Владимира Зеленского, где он говорит о политике не как комик, кажется, что он достаточно слаб в некоторых серьезных вопросах. Это может сыграть на руку Петру Порошенко.

Но только дебаты вряд ли кардинально повлияют на результат выборов. Сможет ли действующий президент "вырваться" вперед, будет зависеть и от ряда других вопросов. В частности, кто перехватит голоса кандидатов, которые во второй тур не прошли, и проголосуют ли (и за кого) те, кто не принимал участия в первом туре.

Дмитрий Купыра отмечает, что президенту стоит более тщательно работать с запросами избирателей – как сейчас, так и раньше.

Приоритетными для украинцев является борьба с коррупцией и победа или по крайней мере продвижения Украины в войне на Донбассе. Однако Порошенко предложил то, что он предложил, фактически не консультируясь с гражданами (речь идет о создании ПЦУ – 24). Так решил его штаб и это просто запихнули в головы людей. Этого стало достаточно для прохождения во второй тур, но мы не знаем, хватит ли этого для победы на выборах,

– пояснил Дмитрий Купыра .

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Он добавил, что, если с войной ситуация действительно сложная, поскольку здесь есть другая сторона и не все зависит от нас, то борьба с коррупцией – исключительно дело украинской власти и общества.

"Есть список лиц, которые, по странным обстоятельствам, до сих пор занимают важные государственные должности, хотя давно себя скомпрометировали. Речь идет о Генпрокуроре Юрии Луценко, о заместителе председателя СБУ Павле Демчине, не до конца понятно с первым заместителем председателя Службы внешней разведки Украины Сергеем Семочко и его персональными финансовыми достижениями на государственных должностях, не предусматривающих таких доходов. Вопрос по оборонному сектору также остается не до конца закрытым", – уточнил эксперт, добавив, что, при большом желании, трех недель может быть и достаточно, чтобы выполнить хотя бы часть из перечисленного.

Только таким образом действующий президент продемонстрирует обществу, что он готов к политическим изменениям и действительно услышал людей.



Порошенко может рассчитывать на голоса избирателей, которые не принимали участия в первом туре

Руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин ранее в эфире 24 каналу подтвердил тезисы о том, что поддержка Порошенко может вырасти разве тогда, когда "полетят головы". По его словам, прежде всего нужно уволить заместителя председателя СБУ Павла Демчина и первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко. Такая же судьба должна ждать генерального прокурора Юрия Луценко, директора САП Назара Холодницкого, главу Херсонской областной государственной администрации Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Грищука.

Кроме того, по его словам, нужно мотивировать Конституционный Суд пересмотреть свое решение по незаконному обогащению и отложить идею признавать неконституционными электронное декларирование чиновников.

Виталий Шабунин в эфире 24 каналу: видео

Когда пройдет второй тур выборов президента Украины 2019?Официальные результаты первого тура выборов должны сообщить до 10 апреля. Уже очевидно, что придется проводить второй тур. Он состоится 21 апреля (воскресенье). Проголосовать можно с 8:00 до 20:00.