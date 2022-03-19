Последняя группа белорусских дипломатов покинула Украину

Эвакуация белорусских послов с Украины завершилась. Об этом заявил посол Беларуси в Украине Андрей Сокол.

По его словам, белорусские послы покинули Украину из-за "невыносимых условий работы" – им якобы угрожали физической расправой. Также у посольства были заблокированы все финансовые счета.

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Также белорусский посол пожаловался, что при пересечении украино-молдавской границы в пункте пропуска Могилев-Подольский, дипломатов осматривали почти 20 часов. В частности личные вещи и машину Сокола полностью осмотрели, включая снятие обшивки.

Плата за измену

Перед тем как дипломаты покинули Украину, через них передали послание белорусским пограничникам. Глава украинской пограничной службы передал главе белорусских пограничников Анатолию Лаппо 30 серебряников как плату за измену.

В ведомстве подчеркнули, что это "приветствие" с пренебрежением. Эти "средства" отдали послу Беларуси в Украине Андрею Соколу.

Напомним, что Россия перед вторжением в Украину тоже отозвала своих дипломатов за день до вторжения. Поэтому эвакуация белорусских дипломатов может свидетельствовать о подготовке ввода белорусских войск на территорию Украины.

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